Stanchezza ma anche sollievo per aver finalmente traghettato il proprio Comune fuori dalla quarantena. Ieri pomeriggio il sindaco di Vo' Giuliano Martini faceva la spola tra piazza Liberazione, dove i cittadini lo fermavano per un saluto o un chiarimento, e il municipio dove dipendenti e amministratori erano tutti indaffarati a gestire la fine dell'isolamento. Il cordone sanitario era scattato lunedì 24 febbraio dopo che in paese c'erano stati i primi due contagi di cui uno, purtroppo, fatale. Adriano Trevisan, 77 anni, era stato la prima vittima italiana di Coronavirus. Vo' focolaio del contagio, la quarantena, i primi tamponi e poi il secondo screening e oggi finalmente la rimozione dei blocchi anche se in una zona rossa allargata. Sono stati giorni indubbiamente difficili.

Da amministratore come li ha vissuti?

«All'inizio come una bomba che ci era scoppiata in mano: il paese da chiudere - afferma il sindaco- , i test a cui dare un ordine, i dubbi e i timori dei cittadini. Poi la situazione si è stabilizzata, migliorando progressivamente: è ripreso il transito delle merci e oggi sono stati tolti i check point. Come amministratori ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, adesso la preoccupazione più grande riguarda l'economia viste le limitazioni orarie imposte dal decreto agli spostamenti e alle attività commerciali».

Lei è anche titolare della farmacia del centro. Anche far fronte alle richieste mediche è stato impegnativo

«Eccome! Abbiamo lavorato con personale ridotto perché tre dottoresse erano in quarantena. Per due domeniche ci siamo resi reperibili 24 ore al giorno per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Alla fine ce l'abbiamo fatta».

Qual è stato il momento più difficile?

«Non ci sono stati momenti più difficili di altri, ma momenti che si sono accavallati senza tregua. All'inizio è stata dura anche perché eravamo in pochi: alcuni consiglieri, abitando fuori paese, non potevano darci una mano e il vicesindaco Claudio Veronese era in quarantena: nella prima settimana ci è mancato moltissimo perché è un bravo organizzatore».

Che cosa le ha permesso di mantenere lucidità e fermezza pur nell'emergenza?

«Il mio bagaglio: sono scout, alpino, farmacista e pilota di parapendio e deltaplano. Quando sei in volo e devi atterrare su un fazzoletto di terra sai che se sbagli i calcoli sei morto. Sono allenato a prendere le decisioni. Ma tutti hanno fatto la loro parte, a partire dai dipendenti comunali, che hanno dimostrato dedizione e professionalità nel rendere operativo il Coc (Centro operativo comunale, ndr). La squadra amministrativa non ha mai mollato, la Protezione civile e il gruppo Alpini di Teolo-Vo' si sono impegnati nel servizio di ordinanza e nella distribuzione dei viveri. A tutti loro voglio dire grazie. Un ringraziamento va anche alle forze dell'ordine e all'esercito per aver presidiato il territorio, alla Regione Veneto, all'Università di Padova e alla Croce Rossa per lo studio condotto».

E dei suoi concittadini cosa dice?

«Sono stati bravi, soprattutto quando è arrivato il momento di sottoporsi al secondo screening volontario utile alla ricerca. Il loro, il nostro sacrificio darà un importante contributo alla scienza».

Che cosa si augura per il futuro della sua comunità?

«Desidero un piano di rilancio dell'immagine e dei prodotti di Vo', contando anche sull'aiuto delle istituzioni: ce lo meritiamo».

