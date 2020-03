L'EPICENTRO

VO' Il nemico invisibile contro cui Vo' sta combattendo da tre settimane ha fatto un'altra vittima: Andreina Santimaria, 83 anni. Si è spenta ieri mattina all'ospedale di Padova, dove era ricoverata dal 29 febbraio e prima di contrarre il Covid-19 non presentava particolari patologie. L'anziana è la seconda vittima in soli tre giorni, visto che martedì la stessa sorte era toccata al 67enne Renato Turetta. E la terza dall'inizio del contagio, costato la vita anche ad Adriano Trevisan, 77 anni, morto la sera del 21 febbraio, quando si era diffusa la notizia che lui e l'amico Renato erano i primi due casi di Coronavirus. Ad ogni nuovo decesso, il paesino collinare ripiomba nello sconforto. Perché l'incubo da cui sembrava essere uscito torna a bussare alla porta.

IL MESSAGGIO

«Ciao mamma, questo maledetto virus ti ha portata via, ma non riuscirà mai a portarti via dal cuore dei tuoi familiari e da tutti quelli che ti hanno conosciuto» ha scritto ieri pomeriggio sul profilo Facebook Stefano Santimaria, uno dei quattro figli di Andreina. Centinaia i messaggi di affetto, vicinanza e cordoglio piovuti via social a questa famiglia. «Andreina è morta da sola, senza che potessimo starle vicino proprio per le restrizioni imposte dal Coronavirus afferma la nuora Gabriela Povolo . Nei primi giorni di ricovero la sentivamo al telefono, poi le sue condizioni si sono aggravate ed è stata trasferita in Terapia intensiva, dove i medici l'hanno intubata. Avremmo voluto essere lì con lei».

Lei, che amava circondarsi di parenti e amici e aveva un debole per i nipoti, lo avrebbe sicuramente apprezzato. Andreina era una persona semplice, cordiale. Una di quelle signore di paese che quando uscivano a fare la spesa salutavano con un sorriso i propri compaesani. Aveva dedicato l'intera vita a crescere i quattro figli Cristina, Stefano, Antonio e Federico e al marito Fernando, mancato lo scorso dicembre e a cui era molto legata. Da quando lui se n'era andato, Andreina abitava da sola in via Mazzini, a due passi dalle scuole che nelle settimane di quarantena si sarebbero trasformate nel laboratorio in cui eseguire i tamponi. L'anziana, insieme alla nuora e alle nipoti è stata la prima a sottoporsi al test visto che suo figlio Stefano era stato uno dei primi in paese a contrarre il virus. Il tampone aveva dato esito positivo ma all'inizio l'anziana non presentava sintomi così si era limitata a chiudersi in casa. Le prime avvisaglie del Covid-19 erano arrivate qualche giorno più tardi.

IL PEGGIORAMENTO

«La febbre continuava a salire racconta la nuora quindi abbiamo chiamato il 118». Era il 29 febbraio: quel giorno il figlio Stefano, il primo contagiato della famiglia, era stato dimesso dall'ospedale e passava il testimone alla madre. Peccato però che Andreina dall'ospedale non abbia più fatto ritorno, proprio come i suoi compaesani Adriano e Renato. «Negli ultimi due giorni non rispondeva bene alle terapie e che i parametri vitali erano sballati spiega Gabriela . Sapevamo che gli anziani sono molto più a rischio delle altre fasce d'età, ma eravamo preparati a questo epilogo». il dolore per la perdita si aggiunge ora lo sconforto per non poter organizzare a breve un funerale, anche se in forma privata. «Siamo ancora tutti positivi dice la nuora quindi non possiamo uscire di casa».

«Sono vicino alla famiglia, a cui esprimo vicinanza a nome dell'intera comunità afferma il sindaco Giuliano Martini . Finora abbiamo avuto tre decessi su 3.300 abitanti: il numero è in linea con l'incidenza di mortalità del virus. E gli anziani, purtroppo, sono i più esposti. Per questo è importante non abbassare la guardia».

Maria Elena Pattaro

