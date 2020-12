L'INCURSIONE

VO' EUGANEO Entrano nella videochat della scuola dell'infanzia, bestemmiano davanti ai genitori e ai bambini di 2 anni e pubblicano immagini porno. Mandando a monte l'open day della scuola dell'infanzia Gianni Rodari di Vo'. Il grave episodio è successo martedì pomeriggio, giorno in cui la scuola ha aperto virtualmente le proprie porte alle famiglie dei potenziali nuovi iscritti.

Durissima la reazione del dirigente scolastico Alfonso D'Ambrosio, che ieri mattina dal suo profilo Facebook ha denunciato pubblicamente l'accaduto. «Immagino che solo un enorme vuoto interiore li abbia potuti portare ad un gesto che nella loro mente mononeuronica voleva essere uno scherzo. Ora questi criminali, questi piccoli vermi, codardi che sanno offendere solo online, senza avere neppure il coraggio di metterci la faccia e la voce (camuffata da effetti sonori) non solo se la vedranno con la loro coscienza, non solo si porteranno il peso delle loro azioni verso bambini di 2 anni, ma se la vedranno anche con la polizia postale. Qui non si tratta di responsabilità digitale ma di delinquenti».

L'appuntamento sulla piattaforma Microsoft Teams era fissato per martedì alle 17 e il link non poteva che essere pubblico, visto che gli open day in presenza sono aperti a tutti gli interessati. Il collegamento, pubblicato sul sito dell'istituto comprensivo di Lozzo Atestino, era stato condiviso su tutti i canali social della scuola proprio per raggiungere più famiglie possibile, finendo anche nelle mani sbagliate. All'orario concordato le quattro insegnanti hanno dato avvio all'incontro: 17 le persone connesse, maestre comprese. «Ci siamo presentate e abbiamo fatto partire un video che illustrava gli ambienti scolastici racconta Marzia Melato, referente di plesso Mentre scorrevano le immagini abbiamo sentito le prime bestemmie. Io e le colleghe eravamo allibite. Non ci rendevamo conto di cosa stava accadendo finché gli intrusi non si sono rivolti direttamente a noi, insultandoci con voci camuffate. Intanto sul monitor sono apparse immagini ben diverse dagli interni della scuola».

A quel punto le maestre sono corse ai ripari intimando agli hacker di abbandonare la chat e invitando i genitori a uscire visto che il fiume di bestemmie, insulti razzisti e riferimenti osceni non accennava a placarsi. Tutto documentato: a un certo punto infatti le insegnanti hanno registrato l'incontro, appuntandosi i nomi dei falsi utenti. «Col senno di poi cognomi come Pallottola e Lasagna erano sospetti, ma non avremmo mai immaginato una cosa del genere. É stato scioccante, ci siamo rese conto di quanto fa male la violenza virtuale».

La scuola ha già avvertito i carabinieri e ora sta raccogliendo il materiale da trasmettere alla polizia postale per risalire ai responsabili. «Hanno ferito un'intera comunità educante commenta D'Ambrosio Oltre a danneggiare l'immagine di una istituzione pubblica. Per questo andremo fino in fondo. Nella comunicazione digitale, che è uno strumento potentissimo, servono regole chiare e trasparenti che in casi del genere permettano di identificare velocemente i responsabili».

