VO' Un'altra domenica è trascorsa a Vo', ancora prigioniera nel suo isolamento forzato. Don Mario, dalla canonica, continua ad aggiornare i fedeli sulla situazione, raccomandando le preghiere per casa, data l'impossibilità per la comunità di ritrovarsi in chiesa. Il tempo sembra come sospeso, ma a cadenzare il passare dei giorni sono gli avvisi pubblicati dal sindaco Giuliano Martini sul sito istituzionale del Comune. Quello di ieri informava i cittadini dell'apertura di almeno un supermercato fino alle 12. Eppure l'attenzione di tutti si è concentrata sul secondo avviso, che ordina l'osservanza delle precauzioni già fissate dal Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea e dal Ministero della Salute. Il documento richiama specifiche precauzioni che dovranno essere rispettate da tutti i cittadini, da chi esercita i servizi pubblici essenziali, nonché gli esercizi commerciali che forniscono beni di prima necessità. Si va dal mantenimento della distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, al consiglio di lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol. Si raccomanda poi di evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, nonché di starnutire e tossire coprendosi naso e bocca. Ma soprattutto si chiede di evitare luoghi chiusi e di aggregazione. La nuova disposizione prevede poi, qualora ci si debba interfacciare con altre persone a distanza inferiore a un metro, di indossare addirittura mascherina, visiera o occhiali, camice e guanti. Toccherà alle forze dell'ordine verificare il rispetto delle precauzioni indicate dalla normativa.

Intanto ieri mattina al confine del paese, in località Zovon, c'è stato un incontro tra il presidente di Coldiretti Padova Massimo Bressan e una delegazione di agricoltori di Vo', messi a dura prova dall'impossibilità di far circolare le merci. «Vi siamo vicini e stiamo facendo il possibile per attenuare le misure restrittive che da una settimana stanno bloccando l'attività delle aziende agricole a Vo' con riflessi pesanti in tutta l'area euganea» ha spiegato il presidente Bressan agli agricoltori presenti.

Con Bressan anche i presidenti dei comprensori Coldiretti di Este Pietro Aggio e di Montagnana Mirko Guglielmi. Con la delegazione di Vo' il presidente del Consorzio Vini Doc Marco Calon, il titolare dell'azienda Parco del Venda Michael Toniolo, il presidente di Terranostra (l'associazione che rappresenta gli agriturismi Coldiretti) Emanuele Calaon, Annalisa Dal Bosco imprenditrice agricola impegnata nella vendita diretta, il presidente della sezione Coldiretti di Vo' Simone Dalla Montà e l'imprenditore Mattia Farasin, titolare dell'azienda vinicola teatro dell'incontro, al confine fra Vo' e Rovolon.

«Siamo venuti a portare la solidarietà ai nostri colleghi di Vo' - ha aggiungo Bressan - e ribadire che non sono soli in questo momento così convulso e delicato. L'agricoltura è attività economica predominante a Vo', con circa 200 aziende, 60 cantine, 600 ettari di vigneti, 20 agriturismi e un fatturato che supera i 30 milioni di euro. Le misure restrittive della zona rossa impediscono, oltre agli spostamenti delle persone, anche quello delle merci, con la conseguenza che non è possibile effettuare consegne, evadere ordini sia con l'Italia che con l'estero e nemmeno ricevere la materia prima e tutto ciò che serve alle aziende per lavorare e produrre. Già nei giorni scorsi abbiamo portato la questione in Camera di Commercio e in Prefettura, chiedendo misure urgenti a sostegno delle imprese insieme alla possibilità di poter trovare un sistema per garantire, già dai prossimi giorni, la circolazione delle merci. Riteniamo che, fatte salve le esigenze di sicurezza sanitaria, vi sia il modo per mettere le aziende agricole nelle condizioni di poter lavorare».

Gli imprenditori hanno raccontato le proprie difficoltà. C'è chi abita a Vo' e non può raggiungere la propria attività fuori Comune. E chi invece abita fuori paese e non può recarsi a lavorare a Vo'. Senza contare la psicosi che produce episodi davvero assurdi, come quello che ha visto un cliente respingere un carico di vini perché proveniente da Vo'. «Si tratta di atteggiamenti irrazionali e inaccettabili - conclude il presidente di Coldiretti Padova Bressan - che generano richieste assurde come quella di esibire certificati sui vini e gli altri prodotti dei Colli Euganei che attestino l'assenza del virus. Le nostre merci sono assolutamente sicure».

