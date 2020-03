VO'

Fine della quarantena: niente più cordone sanitario per Vo', il paese collinare rimasto blindato per due settimane a causa del Coronavirus. Alle 13 di ieri tutti e dieci i check point sono stati rimossi e dopo 14 giorni di isolamento dal resto del mondo, i cittadini hanno potuto finalmente oltrepassare i confini. Con mezza giornata di anticipo rispetto al previsto: il decreto sul cordone sanitario sarebbe cessato alla mezzanotte di ieri, ma è stato superato dal nuovo decreto del governo firmato nella notte. Sollievo e liberazione sì, ma fino a un certo punto visto che il comune è confluito nella grande zona rossa che in veneto comprende le province di Padova, Venezia e Treviso. «È come se avessero allargato il recinto»,commenta qualcuno. Ma almeno adesso le famiglie rimaste divise dalle transenne potranno ricongiungersi, le attività commerciali potranno riaprire i battenti e per far entrare e uscire le merci non servirà più l'autorizzazione del prefetto. È proprio al varco 1 di Zovon, dove transitavano le merci, che si sono concentrati i festeggiamenti. Un gruppetto di residenti è uscito di casa con i calici in mano, per brindare alla fine dell'isolamento forzato. «Siamo liberi, è aperto», gridava qualcun altro mentre i carabinieri smantellavano il check point. La prima auto a varcare il confine ormai ritornato invisibile è stata quella di una famigliola: papà, mamma e due bambini venuti a trovare la nonna. Ciclisti, motociclisti e auto strombazzanti hanno sfilato invece lungo la provinciale 89, risvegliando il paese dal torpore delle ultime due settimane. «Non siamo più abituati a tutto questo movimento, le auto non circolavano quasi più», osserva Milena Ferrari mentre chiacchiera in piazza Liberazione con altri compaesani. Tutti sorridono in cerchio, mantenendo le distanze anche se la voglia di abbracciarsi è forte. Ma altrettanto forte è il desiderio di vederci chiaro sulle limitazioni imposte dal nuovo decreto, soprattutto in materia di spostamenti fuori provincia. Tanti, per esempio, lavorano nel Vicentino. «Il direttore generale mi ha detto di portare con me una busta paga da esibire alle forze dell'ordine in caso di controllo spiega Giulia Belluco, che ha 33 anni e fa l'impiegata in un'azienda metalmeccanica di Noventa Vicentina . Così posso dimostrare che ho un valido motivo per spostarmi». Al primo piano del municipio è tutto un via vai di gente che si affaccia allo sportello del Coc (Centro operativo comunale) per chiedere delucidazioni sulle nuove direttive di questa zona rossa allargata. Intanto bar e negozi si preparano alla riapertura di oggi. Le titolari del bar Storico 900 stanno pulendo il pavimento e spostando sedie e tavolini in modo da rispettare il metro di distanza tra gli avventori, pena la sospensione dell'attività. Dovranno chiudere alle 18, ma l'importante è ripartire. «Ci hanno allargato il recinto ma se serve a debellare questo virus, ben venga»,commenta Marilena Sarto, titolare di un negozio di abbigliamento, mentre aspetta il compagno, andato a farsi il secondo tampone. Poco prima delle 16 davanti alle scuole di via Mazzini allestite come un laboratorio ci sono gli ultimi volontari, in fila per sottoporsi al test condotto dall'Università di Padova per capire i segreti del virus. Sulla tuta bianca anticontagio di Giuseppe Nardi, infermiere caposala dell'azienda ospedaliera di Padova c'è una scritta rossa all'altezza del cuore: W Vo'. Giulia Bencini ed Eleonora Ciccioli, 27enni specializzande in chirurgia generale sorridono sotto la mascherina mentre sistemano gli ultimi tamponi: è la loro prima campagna di screening antivirale. Ad affiancarle, 10 operatori della Croce Rossa. «Questa è stata una sorta di missione ma all'interno del nostro territorio»,racconta Giampietro Rupolo, 68 anni, presidente del comitato padovano della Croce Rossa Italiana. Nella sua lunga carriera di medico ne ha viste tante, eppure è rimasto colpito dalla consapevolezza con cui i cittadini si sono sottoposti a questo secondo tampone. «Vo' si è trovata involontariamente in un esperimento perché non esiste al mondo un campione con le stesse caratteristiche utili per studiare il comportamento del virus spiega Rupolo e gli abitanti hanno accettato di partecipare». Sono circa 2.600 i vadensi che si sono messi in fila per il secondo test, su un totale di 3.300. Cala dunque il sipario sulla quarantena, entrata a gamba tesa nella storia di Vo', che da oggi cercherà di tornare alla normalità.

Maria Elena Pattaro

