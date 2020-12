VITTIME

PADOVA

Dodici decessi legati al Coronavirus e 660 nuovi casi nel giro di 24 ore in provincia di Padova. Sono i numeri della pandemia riportati nell'ultimo bollettino di Azienda Zero. I positivi al tampone sono 19.048.

La scorsa notte è morto Ugo Vedovato, 97 anni, il capostipite della famiglia che guida da quasi un secolo l'azienda vinicola a Fossalta di Trebaseleghe. Ugo Baia, soprannome con il quale è conosciuto in paese e dal quale ha preso vita la cantina, sempre di proprietà famigliare, Baia Ermosa, è spirato all'ospedale di Camposampiero. Era entrato al Pietro Cosma qualche giorno fa in geriatria per una patologia pregressa senza essere positivo al Covid: all'interno del nosocomio è rimasto contagiato dal virus ed è stato spostato nel reparto riservato ai malati covid. La notizia della scomparsa del fondatore della Domus Vini ha fatto il giro del paese e commosso tante persone che l'hanno conosciuto. Vedovato era una vera e propria forza della natura: fino a qualche settimana fa ogni mattina lavorava sopra un muletto della sua azienda per caricare e scaricare il tartaro, il sale del vino. Ugo Baia da dodici anni era il presidente della sezione locale dell'associazione combattenti e reduci di Trebaseleghe, avendo partecipato alla seconda guerra mondiale. Un'altra vittima del Coronavirus è Nilla Cavinato. La donna che avrebbe compiuto 103 anni martedì prossimo è morta ieri in casa: negli ultimi due giorni Nilla faceva fatica a respirare e il covid, in poco tempo, non le ha dato scampo. Era nata ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche ma la sua vita, da quando si era sposata, si è sempre svolta a Santa Giustina. Casalinga infaticabile, sarta per vocazione, ha gestito negli anni il mulino a Santa Giustina dove aveva anche un negozio di sementi. Fisicamente è stata benissimo fino a qualche giorno fa. Era particolarmente legata al fratello prete missionario don Giuseppe Cavinato.

La comunità di Pernumia piange Giuseppe Simonetto, mancato ieri mattina a 74 anni all'ospedale Madre Teresa di Calcutta. Era andato in pensione da circa un decennio, dopo aver lavorato come operaio alle Officine Galileo di Battaglia. Era un uomo buono, semplice, riservato e ricco di valori, in primis la famiglia. Era legatissimo ai figli Monia e William e agli adorati nipoti. Anche la città di Monselice si trova a dover piantare una nuova croce. Ieri si è infatti spento all'ospedale di Schiavonia Livio Buson, di 89 anni. Appassionato da sempre di musica, Livio era il papà del Maestro Franco Buson, direttore della Galziband. A sua volta era ancora attivo all'interno della Galziband, alla quale dava una mano come videoproiezionista. Attivo ed energico, l'89enne era un uomo acculturato e di gran cuore.

Due le vittime ieri nell'ospedale di Cittadella. Ieri è spirato Gino Dalan, pensionato di ottant'anni, di Campo San Martino. Lascia la moglie Ida Breda e la figlia Marina. Grande dolore e cordoglio anche a Curtarolo dove si piange Ornella Zanon, di 68 anni. Per entrambe le famiglie, che stanno affrontando con il massimo riserbo questo momento, non hanno ancora fissato la data delle esequie.

Sono salite a 22 le vittime del Covid tra gli ospiti del Craup, il Centro Residenziale Anziani Umberto Primo di Piove di Sacco, mentre resta alto il numero dei contagiati, sia tra i ricoverati, che tra il personale. Giovedì è deceduta Clara Andreello, di 87 anni, che era stata ricoverata alcuni giorni fa all'ospedale. «Sono davvero triste: la mamma il prossimo 17 gennaio avrebbe fatto 88 anni, ne ha passate tante nella sua vita, ha avuto l'epatite, la tubercolosi, è stata operata due volte di un tumore al viso. Ha sempre combattuto perché amava la vita e viveva per noi», racconta affranta Barbara, la minore delle tre figlie. «Speravo che anche questa volta ce l'avrebbe fatta, invece il virus se l'è portata via: con le mie sorelle, Onella e Rossella, nipoti e pronipoti e i tanti che l'hanno conosciuta, la saluteremo nella chiesa di Codevigo, martedì 22». Sempre nella giornata di ieri si registra un nuovo decesso a Schiavonia, un uomo di 75 anni, residente a Sant'Angelo di Piove di Sacco.

Dall'inizio dell'emergenza a oggi sono stati contagiati 38.578 padovani e sono morte 721 persone. Si allenta lievemente il carico ospedaliero, i dati aggiornati indicano 519 pazienti positivi ricoverati nei vari ospedali della provincia. Tra giovedì e venerdì si contano 13 degenti in meno. I casi più gravi assistiti in terapia intensiva sono 82. Negli ospedali di comunità sono in carico altre 69 persone, trasferite da reparti per acuti e in via di stabilizzazione.

(Nicola Benvenuti, Camilla Bovo, Michelangelo Cecchetto, Elisa Fais, Luca Marin)

