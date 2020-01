Vita da polizia locale: in 250 per 1.300 euro al mese

IL SERVIZIO

PADOVA Dalle operazioni antidroga al controllo del commercio. Dalla sicurezza stradale alla rilevazione degli incidenti fino agli autovelox. I 250 agenti della Polizia locale che presto dopo i concorsi in svolgimento diventeranno 280 sono impegnati una serie impressionante di attività. E non è che lo stipendio brilli. Siamo intorno ai 1300-1500 euro per un agente con una certa anzianità e turni sulle 24 ore. Mentre gli ufficiali prendono da 200 a 500 euro in più, dipende dal grado.

Gli agenti sono le prime sentinelle sul territorio. Soprattutto nella lotta alla droga che vede schierata in questo inizio anno anche una squadra di cani che oltre a Lucky presenterà nei prossimi mesi altri due esemplari. Servono soprattutto per fare pulizia dei nascondigli perché oggi gli spacciatori non si fanno più prendere con la roba in mano. Ma trovare i nascondigli e portargliela via è il servizio migliore. Ma fanno anche azioni in grande stile come quella dei primi di dicembre nella torre della stazione dove è stata travata una bisca clandestina con cinesi pieni di shaboo, l'ultima droga.

In particolare gli agenti si stanno concentrando sulla zona della stazione ferroviaria e della prima Arcella da cui ogni giorno giungono numerose richieste di intervento. C'è un'azione che si accompagna sempre in questi casi, ovvero la segnalazione al Prefetto degli assuntori. Sono state 105 le segnalazioni effettuate in un anno e permettono a coloro che sono stati sorpresi di intraprendere un percorso con il Sert.

Un altro aspetto innovativo è l'importanza di aver attivato il controllo del Vicinato, che da luglio ad oggi ha portato a oltre 200 segnalazioni, quasi tutte legate allo spaccio di droga. Il comandante Fontolan sottolinea con orgoglio anche le 5.483 di educazione stradale rivolte ad oltre 28 mila alunni: «Il più efficace investimento sulle nuove generazioni». È continua anche l'attività di repressione per quanto riguarda gli eccessi di velocità e altri divieti. Circostanza che porta ogni anno alle casse dell'amministrazione oltre 10 milioni di euro. La Polizia locale ha messo nel mirino coloro che usano il telefonino al volante intervenendo duramente. Dal 2015 ad oggi le sanzioni sono quasi triplicate siamo a oltre 1.300 in un anno.

Per quanto riguarda la sicurezza urbana la polizia locale proporrà al consiglio comunale di estendere la possibilità di allontanare accattoni, venditori abusivi, spacciatori e ubriachi molesti con il daspo urbano anche alle zone dell'Arcella e degli ospedali. Il daspo è la possibilità di imporre un allontanamento per 48 ore. In caso di recidiva il questore può estenderlo a sei mesi. Nel primo anno di applicazione sono state emanate 67 ordinanze da parte dei vigili.

Infine sono in aumento le segnalazioni per disturbo della quiete pubblica tra le 153 mila telefonate che ogni anno i vigili ricevono alla centrale. Sono stati 2.065 i controlli nelle attività commerciali, a cui si aggiungono gli oltre 3 mila che hanno riguardato bar e ristoranti. Ci sono stati 244 controlli edilizi con 25 abusi accertati. I vigili hanno anche sanzionato 265 depositi incontrollati di rifiuti.

