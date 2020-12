L'INDAGINE

PADOVA Viaggi in mete esotiche e costose, feste vip con ragazze immagine al loro fianco, arrivando con macchinoni di lusso. Era questa la vita da nababbi che sognavano l'ex commercialista di Marcon (Venezia), ma con studio a Campodarsego Matteo Fasolo e il tecnico informatico di Borgoricco Gianmario Barban. Vita che però non sarebbero riusciti ad ottenere con il loro lavoro normale. Ecco, dunque, che per fare abbastanza soldi per permettersi lussi e feste, i due hanno ideato un sofisticato meccanismo di truffa al Fisco. Un sistema che sfruttava la compensazione dei crediti fiscali per un totale di 7,3 milioni di euro e contava sull'assenza dei controlli degli enti bilaterali, che si facevano carico della restituzione agli indagati di denaro non dovuto. Avevano ottenuto anche 4mila euro dai fondi per il Decreto Rilancio, soldi destinati alle imprese danneggiate dalla pandemia.

Ma la Camera di Commercio di Padova nel 2018 si è accorta che qualcosa non andava e così l'ente si è rivolto al comando provinciale della Guardia di Finanza, guidata dal colonnello Michele Esposito. Ieri la conclusione dell'inchiesta, che ha portato all'arresto di Fasolo e Barban mentre altri 33, quasi tutti prestanome, sono stati indagati a piede libero, compresa la sorella di un'indagato e l'anziana zia e la compagna dell'altro.

L'INCHIESTA

Due anni di indagine hanno fatto sì che si arrivasse all'operazione «Pay Back» che ha portato al sequestro preventivo di beni per 3,7 milioni di euro, perquisizioni in Veneto e altre 7 regioni. Stando alle indagini, coordinate dalla procura di Padova, i due ideatori insieme con altre 33 persone, quasi tutti prestanome, avevano creato decine di false società, esistenti solo sulla carta, a nome delle quali chiedevano a piccoli Comuni - tra cui Arquà Petrarca - camere di Commercio, e vari altri enti, la compensazione di crediti non dovuti per errore, per poche migliaia di euro.

I piccoli enti, non avendo lo strumento per verificare di aver incassato il credito iniziale, restituivano alle aziende quanto richiesto. Il denaro incassato così in modo fraudolento, finiva nei conti correnti in Croazia e poi direttamente ai due principali indagati nelle cui abitazioni è stata trovata documentazione dalla quale emerge che, entrambi, conducevano un vita di altissimo tenore, come dimostravano con foto anche sui social.

LE MODALITÀ

Le ipotesi di reato sono quelle di truffa ai danni dello Stato, dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed emissione di fatture per operazioni della stessa specie, indebite compensazioni e riciclaggio.

Si tratta di un modo decisamente atipico di mettere in piedi una truffa del genere secondo il procuratore capo Antonino Cappelleri, che ha spiegato come le indagini non siano ancora concluse: «Sarà da approfondire l'aspetto legato al riciclaggio e auto riciclaggio del denaro indebitamente incassato e trasferito all'estero. Il danno che questi soggetti hanno causato non è rivolto solo allo Stato ma a tutti i cittadini dal momento che hanno richiesto, e in due casi ottenuto, i soldi del Decreto Rilancio».

I PRESTANOMI

Fasolo si era cancellato dall'albo nel 2018 dopo che la finanza aveva perquisito il suo studio. Il suo obiettivo era quello di essere più libero di orchestrare i traffici illeciti. La sua esperienza come professionista, però, gli aveva consentito di conoscere persone compiacenti che potevano fungere da prestanome per le società che sarebbero state utilizzate per frodare l'Erario. Quattro di queste sono croati, venuti in Italia solo per la costituzione della società.

Se i rimborsi arrivavano a tardare, i due vertici non si facevano scrupoli a chiamare l'ente interessato, minacciando azioni legali tese a sollecitare il pagamento delle somme, che paradossalmente era indebitamente richiesto.

Marina Lucchin

