L'ALLARME

VILLA DEL CONTE Tremila visoni sono stati abbattuti nell'azienda di Anna Rizzolo in via Rive Basse a Villa del Conte, il secondo allevamento italiano focolaio conclamato di Covid. A confermare la notizia è la sindaca di Villa del Conte Antonella Argenti: «Negli ultimi mesi sono stati numerosi gli incontri con il servizio veterinario dell'ulss 6 Euganea per risolvere il problema - afferma la prima cittadina Comitense -. I problemi erano legati alla salute dei mammiferi. Devo sottolineare che tra i titolari dell'azienda e il servizio veterinario c'è stata sinergia e una fattiva collaborazione che ha maturato la decisione finale. Oggi (ieri, ndr) si è provveduto all'abbattimento di tremila animali per una mera questione di sanità pubblica. Ringrazio il responsabile del servizio veterinario, il dottor Anselmo Ferronato, per la professionalità e la delicatezza con la quale ha risolta la questione».

La Lav che da tempo aveva sollevato il problema, si dichiara soddisfatta: «L'abbattimento delle migliaia di visoni a Villa del Conte ci addolora profondamente ma è una tragedia annunciata - afferma Simone Pavesi, responsabile Lav Moda Animal free -. Etica e salute pubblica impongono scelte produttive rigorose e necessarie per evitare queste gravissime sofferenze. Ne sono sempre più consapevoli i tanti consumatori che mai acquisterebbero una pelliccia animale».

In realtà la situazione nell'allevamento di visoni a Villa del Conte era conosciuta da tempo: la Lav già lo scorso febbraio aveva dato notizia dell'allevamento padovano di visoni focolaio di coronavirus dopo la positività intercettata dalla Ulss 6 Euganea. Il destino degli animali sembrava già allora segnato con l'inevitabile e immediato abbattimento ma, contro l'ordinanza emessa dall'Ulss competente, l'allevatore aveva intrapreso un contenzioso amministrativo che ha bloccato l'eliminazione dei mammiferi, anche nonostante l'ulteriore conferma sopraggiunta con test sierologici positivi nel 100% degli animali campionati. Il Tar del Lazio aveva rigettato il ricorso dell'allevatore di Villa del Conte dando ragione all'Ulss Euganea. Ma solo ieri, con otto mesi di ritardo, si è dato attuazione all'ordinanza di abbattimento, «ponendo fine - come sottolineano gli animalisti - alla prolungata agonia di migliaia di animali che nel frattempo hanno continuato a sopravvivere all'interno delle gabbie in cui sono confinati in quanto animali riproduttori e sfruttati per destinare i propri cuccioli alla produzione di pellicce».

L'allevamento di Villa del Conte era stato oggetto anche di segnalazione per violazione delle norme di biosicurezza con immagini diffuse dalla Lav a novembre 2020, quando l'allevamento era ancora a pieno regime (con oltre 10mila visoni): nonostante questo l'azienda Comitense era riuscita ugualmente a portare a termine il ciclo produttivo 2020. Dopo l'abbattimento di ieri dei visoni nel padovano, ora la Lav si concentra nel convincere il ministro della Salute Speranza a passare da una temporanea sospensione ad un divieto permanente di questi allevamenti: Il 31 dicembre scadrà la temporanea sospensione degli allevamenti, il che significa che se il Governo o il Parlamento non interverranno per tempo, dal primo gennaio gli allevamenti italiani di visoni potranno tornare in piena attività continuando a sfruttare decine di migliaia di animali per la produzione di pellicce e, al contempo, mettendo a rischio la salute pubblica - sostiene preoccupato Simone Pavesi di Lav - Il ministro Speranza intervenga subito con il divieto definitivo all'allevamento di animali per la produzione di pellicce, e il Parlamento sostenga il nostro l'emendamento per la dismissione e riconversione degli ultimi 5 allevamenti italiani di visoni»

Luca Marin

