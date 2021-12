(ni.co.) Una quarantina di persone, cioè quelle che si erano prenotate ma che non era stato possibile sottoporre al controllo per mancanza di tempo, saranno viste domenica pomeriggio, dalle 14,30 alle 19,30. Ha un'appendice, infatti, la campagna per prevenire l'insorgere dei melanomi che si era tenuta il mese scorso, promossa dalle associazioni Andromeda, presieduta da Filippo Ascierto, e Piccoli Punti, in collaborazione con lo Iov, culminata con il tir arrivato in Prato della Valle dall'Istituto Pascale di Napoli, a bordo del quale il dottor Paolo Ascierto, fratello del deputato, e il suo team del Dipartimento Melanomi dell'Istituto partenopeo, avevano effettuato 200 controlli assieme ai colleghi padovani. E sarà proprio uno di questi, il dottor Mauro Alaibach della Clinica dermatologica a fare dopodomani il secondo round di screening nella sede di Andromeda in Piazzetta Gasparotto.

«A novembre - spiega lo stesso Filippo Ascierto - erano stati individuati una ventina di pazienti che avevano un melanoma in fase iniziale, senza saperlo. Tutti sono stati operati subito e salvati. Tra costoro ci sono anche io, che per un caso fortuito mi sono sottoposto al controllo che ha portato alla diagnosi. E pure per me l'intervento chirurgico è stato provvidenziale. Adesso il dottor Alaibach concluderà questo primo progetto, che ripeteremo poi anche il prossimo anno per rilanciare il messaggio sull'importanza della prevenzione».



© RIPRODUZIONE RISERVATA