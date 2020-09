IL DEBUTTO

PADOVA Mascherine e gel igienizzante, certo. Ma anche visiere, calzari e altre mille precauzioni. Alle 7.15 del mattino le maestre del nuovo asilo di via del Commissario sono già davanti all'ingresso ad aspettare i primi genitori coi bambini. Arrivano scaglionati nel giro di due ore, così come previsto dal regolamento, e sanno che non può essere un giorno come tutti gli altri. Questo lunedì rappresenta un nuovo inizio per tutti. Per le educatrici, sorridenti ed emozionate. Per i bambini più piccoli, che le guardano senza capire cosa siano quelle grandi protezioni trasparenti davanti alla faccia. Ma anche per il Comune di Padova, che in zona Crocifisso inaugura ufficialmente un centro dell'infanzia (nido più materna) già finito sotto i riflettori per motivi ben diversi: lavori sospesi, nel 2016, per infiltrazioni mafiose. Non è un caso, quindi, se l'assessore all'Istruzione Cristina Piva decida di iniziare il proprio giro di visite proprio da qui. «È stato fatto un lavoro meraviglioso, ora dobbiamo trovare il nome giusto. Faremo un concorso di idee» dice orgogliosa guardando il cortile interno chiamato Stanza del sole.

I NUMERI

A riaprire i battenti ieri mattina sono stati 17 nidi e 10 scuole d'infanzia comunali, a cui si aggiungono 2 centri d'infanzia (scuole che propongono un percorso unificato tra nido e materna). Lunedì alcuni asili paritari hanno anticipato l'apertura ma la grande maggioranza di questi aprirà invece il 7 settembre. L'assessora Piva si presenta di primo mattino al nuovo asilo di via del Commissario accompagnata dal caposettore dei servizi educativi, Silvano Golin, pedagogista di lungo corso. «Il progetto di questo asilo risale ad un decennio fa, all'epoca della giunta Zanonato - ricorda -. È proseguito con la giunta Bitonci ma poi nel 2016 i lavori sono stati interrotti e l'azienda venne estromessa per presunte infiltrazioni mafiose (legami con la Camorra da parte della ditta modenese che si stava occupando della costruzione, ndr). I lavori per fortuna sono ripartiti e oltre al nido abbiamo deciso di inserirci la sezione della scuola dell'infanzia. In tutto sono ospitati circa 50 bambini. Era già pronto a marzo e avremmo dovuto fare il trasferimento dall'asilo nido del Bruco della Guizza, che stiamo ristrutturando. Ma il Covid ci ha costretto a rinviare tutto».

Eccoci, dunque, in questo giorno di ripartenza che in questo caso è anche un vero e proprio debutto. I bambini cantano con la maestre mentre altre addette si preoccupano di curare la mensa e di verificare che ogni cosa sia a posto in questo caseggiato nuovo di zecca. L'attenzione alle norme igieniche, ovviamente, è maniacale. «Ripartire il 1 settembre anche con le mense non era affatto facile - sospira Piva -, gli uffici comunali hanno fatto un lavoro straordinario».

IL SALUTO

Il giro dell'assessora prosegue verso Vigodarzere, asilo Girotondo, e poi da Palazzo Moroni arriva una nota congiunta firmata dalla stessa Cristina Piva e dal sindaco Sergio Giordani. È il saluto istituzionale che apre formalmente l'anno scolastico. «Siamo arrivati all'inizio di un nuovo anno scolastico. Un anno segnato dall'emergenza Covid 19, che ha sorpreso tutti tramutando la realtà fatta di quotidianità, di esperienze e relazioni, in una vita sospesa e isolata. Questa dimensione, che i vostri bambini hanno dovuto vivere, ha sicuramente lasciato in loro un segno indelebile. Siamo tutti consapevoli di quanto sia importante per tutti i vostri bambini riprendere una vita fatta di gioco, relazione ed educazione ed è dunque per questo motivo che l'Amministrazione comunale apre con soddisfazione le proprie strutture. La battaglia contro il virus non è ancora vinta, ma dobbiamo infondere fiducia e sicurezza ai più piccoli».

