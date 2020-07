LE CONSEGUENZE

CITTADELLA Tutti tamponi negativi quelli cui si sono sottoposti i dipendenti di Villa Giustinian, la struttura che ha ospitato il banchetto nuziale con ospite indesiderato il coronavirus: il padre della sposa era risultato malato e tutti e 91 gli ospiti sono stati messi in quarantena. La Villa non ha nessuna responsabilità ed ha agito immediatamente con elevata professionalità, ma per titolari e dipendenti la vicenda ha comportato sicuramente momenti di allarme e difficoltà.

Spiega la direzione di Villa Giustinian country house: «Sabato 27 giugno, presso la nostra struttura, si è svolto un banchetto nuziale. Mercoledì 8 luglio ci è stato comunicato dall'azienda Ulss 6 Euganea che due degli invitati al banchetto sono risultati positivi alla prova del tampone. Prontamente - continua la direzione - abbiamo fornito l'elenco del personale di sala che aveva prestato servizio quel giorno affinché potessero essere sottoposti al tampone. Tutti i tamponi eseguiti hanno dato esito negativo».

«In aggiunta a tutte le misure di prevenzione sinora già adottate, a titolo precauzionale, sabato 11 luglio è stata eseguita la sanificazione degli ambienti da un'impresa specializzata».

Azione quindi che ha seguito le precise disposizioni sanitarie e notizie positive che non ci siano state conseguenze per gli addetti alla cucina ed alla sala, come pure per i presenti.

Di fatto ad essere positivo è risultato essere il padre della sposa e dai successivi controlli, un altro degli invitati. Il risultato finale è stato che 91 persone sono finite in quarantena. Per tutti inevitabile ovviamente il tampone naso-faringeo e poi l'obbligo di restare al proprio domicilio per quattordici giorni. Periodo di osservazione in sicurezza ampiamente passato senza che si siano registrati casi di ulteriori contagi tra i membri del numeroso gruppo come pure tra gli addetti ai lavori.

Il matrimonio è stato festeggiato a Cittadella, ma non celebrato nella città murata.

Ad organizzarlo è stata una coppia di sposi di origini congolesi. E' stata l'occasione, come avviene del resto in queste ricorrenze, di riunire parenti ed amici. Per il matrimonio, oltre a una ventina di padovani, erano arrivati invitati da Treviso, dal Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Lazio ed anche dalla Francia.

Molti italiani, altrettanti cittadini originari del Congo. Un matrimonio che ha avuto un finale inaspettato. Dopo un po', infatti, il padre della sposa ha accusato i classici sintomi correlabili al Covid-19. Gli esami hanno dato esito positivo ed i sanitari hanno deciso di ricoverare l'uomo per un paio di giorni.

Nel frattempo è scattata la ricerca dei contatti. Ed è così che si è risaliti al matrimonio. Non è quindi rimasto altro che contattare tutti gli invitati ed ai servizi sanitari di applicare il controllo ormai ben conosciuto: il tampone.

Dal Veneto è quindi partita l'allerta alle altre regioni perché rintraccino i propri invitati al matrimonio. E' stata riscontrata un'altra positività, un amico della sposa residente a Padova. Alla fine 91 persone sono state poste in isolamento fiduciario, terminato senza conseguenze. Del resto Villa Giustinian ha ampie sale e spazi esterni per gli allestimenti. L'attività di Villa Giustinian continua nella massima sicurezza, fanno sapere dopo la brutta avventura.

