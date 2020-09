Si stabilizza la curva del contagio nel padovano, nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri sette nuovi casi di Coronavirus. Lo stesso numero è emerso tra domenica e lunedì. Secondo il bollettino di Azienda Zero i positivi al tampone orofaringeo in provincia di Padova sono 350, sette in meno rispetto l'altro giorno. Rimane invariato il carico assistenziale in Azienda ospedaliera. A Malattie infettive risultano degenti sedici persone, mentre altri tre pazienti sono in Terapia intensiva. Attualmente si trovano in isolamento domiciliare 1.275 padovani, in undici mostrano i sintomi della malattia. Tra poco partirà anche all'Ulss 6 Euganea la campagna vaccinale anti-influenzale. Sul tema si è espressa la nota immunologa Antonella Viola, direttore scientifico dell'Irp di Padova. «I vaccini contro altri patogeni ci difendono dal Covid19? Mi dispiace dover contraddire scienziati che stimo, ma la risposta è che non lo sappiamo ammette Viola -. Non è assurdo, ma in assenza di un meccanismo causale o di un trial clinico randomizzato non lo possiamo affermare. Gli studi retrospettivi hanno sempre grosse limitazioni e vanno interpretati con cautela. Per esempio, le persone attente alla salute e che quindi si vaccinano regolarmente, facendo anche le vaccinazioni facoltative, potrebbero essere quelle che fanno il tampone anche senza avere sintomi, andando ad arricchire il gruppo dei negativi».

E.F.

