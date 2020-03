IL LUTTO

MONSELICE Dramma al Centro Servizi Anziani di via Garibaldi a Monselice, dove nella notte tra giovedì e venerdì scorsi si è registrata la prima vittima stroncata dal coronavirus. Maria Baratto, novantenne di Bagnoli di Sopra, si è spenta nella sua stanza all'interno della casa di riposo. Il giorno prima era stata trasportata all'ospedale Madre Teresa di Calcutta a causa di una crisi respiratoria, ma era stata dimessa. Le sue condizioni, però, si sono purtroppo rapidamente aggravate. La diagnosi infine è stata implacabile. È infatti arrivato l'esito del tampone effettuato il giorno prima sulla signora Maria, insieme a quello effettuato su un'altra anziana ospite del centro che aveva avuto a sua volta bisogno di rivolgersi all'ospedale: entrambi positivi.

Ciò significa che, compreso l'anziano ancora ricoverato a Padova per un problema cardiaco e risultato positivo al virus, i casi già accertati di Covid-19 all'interno della struttura di via Garibaldi sono tre. Ma il numero potrebbe salire. Tra domenica e lunedì, infatti, dovrebbero arrivare finalmente gli esiti dei primi tamponi effettuati nella struttura: poco meno di 150, eseguiti dando priorità agli operatori e agli ospiti con qualche sintomo riconducibile al virus.

I CONTROLLI

«Complessivamente, però, le persone all'interno della struttura sono quasi 260 ricorda il sindaco di Monselice Giorgia Bedin La procedura dei tamponi è stata sospesa perché il laboratorio di Padova è sovraccarico di lavoro. Mi sono sentita con il direttore dei Servizi Socio Sanitari, il dottor Fortuna, che mi ha assicurato che, non appena ripartiranno i tamponi, verrà data la priorità alle case di riposo di Monselice e Galzignano. È importante rendersi conto della situazione all'interno delle strutture per sapere come procedere. All'interno del Centro Servizi Anziani di Monselice hanno già creato una sorta di divisione tra gli ospiti con sintomi e quelli senza, quasi un reparto. Ma l'attenzione deve essere ovviamente massima».

IL SUPER LAVORO

La situazione nella casa di riposo monselicense, così come in quelle che si trovano ad affrontare l'incubo coronavirus, è tesissima. Il lavoro per isolare il più possibile gli ospiti, senza far mancare loro cure e sostegno, è in queste ore grandissimo. Ieri i volontari della Protezione Civile hanno consegnato un nuovo carico di mascherine per gli operatori ancora in servizio. Non essendo ancora noti i risultati dei tamponi, appunto, vige la regola del buon senso. Per questo parte del personale ha preferito non tornare a casa, per non rischiare di diffondere il virus: diversi operatori hanno deciso di sistemarsi all'interno della casa di riposo, anche grazie alle brandine portate dalla Protezione Civile per garantire il riposo del personale.

UNA DONNA DI CASA

Maria Baratto, vedova Alfonsi, da qualche tempo era ospite della Casa di riposo di Monselice, dove è deceduta per le conseguenze del Coronavirus contratto da qualche giorno. Ma aveva mantenuto salde le radici nel suo paese natale Bagnoli di Sopra, dove aveva vissuto tutta la vita, come moglie e mamma impegnata nella conduzione della sua famiglia. Qui le verrà dato l'estremo saluto in forma privata nei prossimi giorni, secondo le disposizioni vigenti in questo periodo di estrema emergenza.

Donna dedita alla famiglia, Maria abitava lungo la strada che da Bagnoli porta verso Anguillara: aveva due figlie, Tea e Marcella, e cinque nipoti cui era molto legata.

IL RICORDO

«Una signora d'altri tempi, davvero a modo - la ricorda il sindaco di Bagnoli di Sopra, Roberto Milan - Maria era davvero una donna legata ai valori della famiglia, del rispetto e del sacrificio fatto per i propri familiari e per gli altri».

«Una donna semplice ed elegante che si vedeva di tanto in tanto a passeggio in paese con la figlia», ricorda una paesana guardando le epigrafi che annunciano la morte di nonna e mamma Maria.

Camilla Bovo

Nicola Benvenuti

