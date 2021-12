LA SITUAZIONE

PADOVA Il momento è difficile, soprattutto per chi ha famiglia. Perchè non solo aumentano i contagi, e i più colpiti sono i bambini, ma perchè questo provoca a catena un disagio profondo nella società. Abbiamo calcolato che almeno 40 mila padovani siano forzatamente bloccati in casa anche senza essere ammalati. Con enormi problemi al lavoro e di gestione della famiglia.

Ad esempio per ogni classe che finisce in quarantena almeno un genitore deve restare a casa anche se il figlio è risultato asintomatico. Cioè non ha contratto il virus. Ma se ci sono due fratellini e uno si è ammalato e l'altro no, la quarantena del secondo inizia quando il primo è guarito quindi può rimanere a casa anche 21 giorni.

ALLO STREMO

Le famiglie sono sull'orlo di una crisi di nervi ma anche l'Ulss non scherza. Ci mancava solo lattacco hacker che ha messo in crisi il tracciamento. In teoria quando una struttura (la scuola o la piscina o l'associazione sportiva) segnalano al Sisp un caso di positività e l'elenco dei contatti stretti, scatta la disposizione del tampone tempo zero da fare entro 48 ore. Ma la tempistica è saltata. Allora qualche genitore disperato corre a fare il tampone dal pediatra senza sapere che non è valido per la riammissione. Che sarà data solo dopo 10 giorni dalla prima segnalazione inviata al Sisp dai referenti della scuola o della struttura sportiva, insieme a un tampone antigenico o molecolare negativo.

«È vero non sempre arriviamo subito - dice Lorena Gottardello del Dipartimento di prevenzione - ma i bambini ormai da tenere sotto controllo sono troppi, c'è un'incidenza stratosferica di casi, il doppio rispetto all'anno scorso».

Spiegazione? «Lo scorso anno a quest'epoca era tutto fermo, i bambini erano a casa e non facevano attività sportive o altro. Ora, se a scuola vivono in una bolla si contagiano fuori. Un terzo dei casi che registriamo sono di derivazione secondaria. E la situazione è molto grave».

I NUMERI

Confermo» dice Franco Pisetta presidente dei pediatri del Veneto. «Il virus circola enormemente di più perchè i bambini vivono normalmente. Poi l'anno scorso c'erano le scuole chiuse». E per quanto riguarda la quarantena? «Un primo tampone negativo non cambia la situazione, potrebbe esserci la positività dieci minuti dopo. Bisogna fare la quarantena e poi dopo dieci giorni il tampone pediatrico. Che possiamo fare anche noi senza andare negli hub».

Poi ci sono le famiglie che hanno un bambino direttamente positivo. In questo caso padre e madre devono stare in quarantena fino alla guarigione del figlio. Ancora peggio.

Ma anche i conviventi adulti, moglie o marito, se solo uno dei due viene colpito l'altro deve stare in isolamento, 7 giorni se vaccinato 10 giorni se non vaccinato. E farsi il tampone alla fine.

IL TRACCIAMENTO

La storia sta prendendo una brutta piega perchè molti adulti positivi non collaborano. «Non abbiamo un dato esatto delle persone in isolamento da contatto ma stimiamo che ogni positivo abbia avuto almeno quattro contatti tra famigliari e lavoro. Dovremmo effettuare il tracciamento dei contatti, telefoniamo ai positivi ma ci sbattono giù il telefono - continua Gottardello - Eppure lo sanno, hanno ricevuto l'sms informativo. Quindi è vero che dobbiamo contattarli ma un terzo non vuole sentirci. Allora dobbiamo contattare il medico di famiglia che per fortuna è collegato al gestionale della Regione ma questo allunga i tempi a dismisura».

LE CLASSI

Ma sono i bambini a scuola il punto debole, ed è per questo che si cerca di convincere i genitori a vaccinarli. Anche perchè ne va dell'anno scolastico. Ci sono classi che sono state messe ripetutamente in dad perchè ogni due settimane c'era un nuovo colpito. E oggi sono almeno il 25 per cento di ogni plesso. Un esempio: alle elementari Manin 3 su 12.

Il numero è aumentato in modo esponenziale. Il 22 novembre erano 72 le classi in quarantena su tutto il territorio provinciale, ieri erano 279. E proprio ieri la Regione ha diramato una circolare che consente di mettere in isolamento fiduciario tutta la classe anche se si trova un solo positivo. Finora la classe andava in quarantena fino all'esito del primo tampone e se erano negativi tornavano tutti restando in sorveglianza.

Mauro Giacon

