L'ANALISI

PADOVA Aumentano gli interventi in emergenza per violenze perpetrate da conviventi o partner, ma diminuiscono le nuove richieste di aiuto da parte di donne in difficoltà. Sono gli effetti dell'isolamento dell'emergenza Coronavirus sulle vite delle vittime di violenza, che emergono dai dati del Centro Veneto Progetti Donna di Padova. Se n'è parlato ieri in occasione della presentazione della mostra Com'eri vestita?, visitabile al centro culturale San Gaetano fino al 24 settembre.

L'INTERVENTO

«Il periodo Covid ha visto un'impennata di richieste da parte di donne che già seguivamo spiega Mariangela Zanni del Centro Veneto Progetti Donna -. Al contrario sono diminuiti i nuovi accessi. Da gennaio a oggi abbiamo perso circa venti donne al mese: hanno influito la paura del Covid e le difficoltà di spostamento. Nessuna struttura residenziale poteva accogliere nuove persone senza prima aver effettuato i controlli con il tampone, dunque abbiamo ospitato i casi urgenti in altre strutture con cui avevamo accordi». Il 2019 è l'anno in cui il numero di richieste d'aiuto è stato più alto: da gennaio a dicembre dell'anno scorso, sono state accolte 1.082 donne. Nei primi 8 mesi del 2020, tra gennaio e agosto, ci sono state 617 richieste di donne che subivano almeno una forma di violenza. «La crescita del numero di richieste di aiuto non vuol dire che il numero di donne che subisce violenza sia in aumento, ma significa che più donne trovano la forza e il coraggio di uscire dal silenzio aggiunge Zanni -. In media una donna su 3 subisce, o ha subito violenza fisica o sessuale, ma il numero di donne che si rivolge alle Forze dell'ordine, ai Servizi o ai Centri antiviolenza è molto minore».

I NUMERI

Tra gennaio-agosto 2020 delle 617 donne che hanno richiesto aiuto 285 hanno figli minori, per un totale di 473 bambini e bambine. Di questi, 448 (il 94,7%) hanno assistito alla violenza nei confronti della loro madre. La mostra Com'eri vestita? espone 17 abiti di donne e bambine che hanno subito violenza sessuale, accompagnati dalle loro riflessioni. L'iniziativa rientra nel progetto Step 4 Young: conoscere per riconoscere, finanziato dalla Regione Veneto e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che comprende una serie di attività educative, formative e di sensibilizzazione dedicate alle scuole, alla comunità educante. «È una mostra importante che donne e uomini devono vedere perché sbatte in faccia una violenza che ci riguarda tutti afferma Marta Nalin, assessore al sociale -. Ci mostra e ci fa leggere esperienze vere, da parte di donne di tutte le età».

Elisa Fais

