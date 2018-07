CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIOLENZAPADOVA Non riesce a sopportare che la sua ex si sia rifatta una vita, così si presenta sotto casa sua e le spegne una sigaretta sul collo. È successo domenica sera intorno alle 20.30. Tanto che sul posto, a Ponte di Brenta, sono intervenuti i carabinieri che l'hanno arrestato per atti persecutori, visto che questo non è altro che l'ultimo di una serie di episodi intimidatori e di violenza cui il padovano di 43 anni ha sottoposto la sua ex, 31enne padovana, che già in passato aveva sporto denuncia.L'uomo non si è rassegnato alla...