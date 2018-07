Violentato dall'amico della madre durante un pellegrinaggio al Santo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Ci sono voluti anni di terapia per tirar fuori il dolore, per liberarsi della vergogna e raccontare quello che gli era accaduto. Un bambino di dodici anni, residente a Torino, è stato violentato da un parrocchiano durante una gita di pellegrinaggio alla Basilica del Santo. Poi le violenze sono continuate in altre parti d'Italia, sempre durante i pellegrinaggi. E l'autore delle violenze era l'organizzatore dei viaggi parrocchiali, un sessantenne, sposato e con figli, amico della madre.LA VICENDAIl processo è stato aperto a...