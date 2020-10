«La situazione è preoccupante. I numeri crescono e, se non interveniamo subito, nel giro di un paio di mesi saranno impressionanti. Bisogna giocare d'anticipo, non inseguire il virus». Lo scrive la professoressa Antonella Viola, immunologa di livello internazionale e direttrice scientifica della Città della Speranza di Padova. «Se ora non si mettono in atto delle misure per limitare il diffondersi del contagio - sottolinea - rischiamo di dover intervenire pesantemente a ridosso del Natale.

Il governo dovrà fare la sua parte ma anche noi dobbiamo fare uno sforzo per impedire che la situazione precipiti.

Usiamo la mascherina. Evitiamo gli assembramenti. Limitiamo gli eventi in cui la distanza non può essere mantenuta».

L'altro ieri si era espressa così sui trasporti: «Insieme all'introduzione dei test rapidi, quello che serve subito è il potenziamento del trasporto pubblico. Perché è del tutto inutile tenere i ragazzi a distanza di un metro a scuola se ci arrivano ammassati in tram. Azioni concrete e utili. Basta perdere tempo».

Da parte della scienziata anche un appello a scaricare la app Immuni: «Con il numero di contagi in aumento, il sistema di tracciamento che stiamo usando rischia di non farcela. Se tutti avessimo Immuni attiva, sarebbe molto più semplice proteggerci. Vi ricordo che il sistema è anonimo e che ha come unico scopo quello di informarvi. Se siete a rischio vi avvisa ma lo saprete solo voi».

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA