AL SANT'ANTONIO

SELVAZZANO Un giorno di Natale segnato dal dolore per la perdita di un affetto caro, portato via dal Covid. Si è spento nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Sant'Antonio di Padova Carlo Giraudo, 84 anni, detto Cina quando giocava nel Calcio Padova da ragazzo. Un lutto che colpisce la moglie del consigliere comunale di Selvazzano Antonio Francon. «A causa Covid, se n'è andato il papà di mia moglie ha detto Francon -. Anche la nostra famiglia ha pagato il proprio tributo in termini di vita a questo maledetto virus. Riposa in pace nonno Carlo, ci mancherai tantissimo. Un ringraziamento particolare a tutti i medici, gli infermieri e gli inservienti del reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Sant'Antonio di Padova». Giraudo era originario del quartiere Santa Croce di Padova, ma da oltre vent'anni si era trasferito a vivere a Selvazzano nella frazione di Tencarola con la moglie Giuliana, avvicinandosi alla figlia Sabrina e alla sua famiglia. Per anni l'ottantaquattrenne aveva gestito una gioielleria a Dolo nel veneziano, un lavoro che l'aveva visto anche subire tre rapine, di cui una a mano armata, fino a quando non ha deciso che era arrivato il momento di mettersi a riposo e di godersi la famiglia. Un passato da sportivo, con la sua militanza nel Calcio Padova ai tempi di Nereo Rocco. Ma Giraudo è stato anche un grande tifoso dei Ghosts Hockey Padova, e soprattutto del suo adorato nipote Matteo. «Un mese fa mio suocero ha contratto il virus ha raccontato Francon , e purtroppo per lui il decorso della malattia è stato grave nonostante non avesse problemi di salute. Subito è stato necessario il ricovero in terapia intensiva, e dopo un momento in cui la situazione sembrava potesse migliorare, purtroppo le sue condizioni si sono aggravate fino al giorno di Natale quando è deceduto. Mia moglie ha potuto fargli visita e stagli vicino per l'addio, secondo le nuove disposizione, ed è una concessione umanamente necessaria sia per chi soffre a casa, sia per il familiare malato. Senza dimenticare l'impegno e l'importante lavoro di chi tutti i giorni lavora in questi reparti». Giraudo lascia la moglie Giuliana, i figli Sabrina, Roberta e Andrea, i funerali si terranno mercoledì 30 nella chiesa di Tencarola.

Ba.T.

