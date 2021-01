LA SCOMPARSA

PIAZZOLA Una persona semplice e tranquilla, ma dai valori profondi e di grande umanità Adriana Tonietto. In pochi giorni il Coronavirus se l'è portata via a 78 anni. Viveva a Piazzola sul Brenta, ma era originaria della vicina Campodoro. Lascia il marito Eugenio Carlo Pegoraro, di 80 anni, le figlie Antonella ed Elena, i generi Giampaolo e Davide e l'amatissima nipote Aurora di 21 anni. Fortissimo anche il legame con le altre quattro sorelle: Fernanda, Maria Pia, Silvana ed Annalisa. Una grande famiglia che era l'orgoglio, ripagato, della signora Adriana. Com'era del resto la sua famiglia. Per lei la famiglia era il cardine della vita. Vita che ha visto Adriana negli anni della giovinezza raggiungere, in sella alla sua bicicletta, la città di Padova, per diventare sarta in una sartoria maschile. Una vera e propria arte che non ha mai lasciato anche quando dal lavoro attivo si è concentrata negli impegni della conduzione della casa. Non mancava mai per i suoi cari di prendere stoffa, gesso, metro, ago e filo, e confezionare abiti. Lo faceva anche per qualche amica. Curava con dedizione la sua casa ed il giardino. Da dieci anni a questa parte, ecco Dolly, uno splendido maltese. «Purtroppo dal 2012 alla mamma era stato diagnosticato l'Alzheimer - racconta la figlia Antonella - Da un anno e mezzo si era reso necessario portarla in una struttura protetta, il centro Camerini a Piazzola sul Brenta. Impossibile continuare a seguirla in casa. Il Coronavirus ci ha tenuto forzatamente distanti con tutto quello che questo comporta. Siamo stati distanti per evitare contagi, poi il 23 dicembre scorso - continua la primogenita - ci hanno informati che il tampone eseguito il 18 dicembre era positivo. E' stata trasferita poi nell'area Covid della struttura ed il primo gennaio a causa delle condizioni che si erano aggravate è stata trasferita nell'ospedale di Cittadella. Qui i medici ci hanno informati che le condizioni erano molto gravi a cominciare dalla polmonite e che era necessaria una maggior idratazione. Era molto sofferente. Siamo un po' perplessi per come si è giunti a tutto questo, purtroppo non si cambia l'esito di quanto avvenuto». Le esequie sono fissate giovedì prossimo, nel Duomo di Piazzola sul Brenta.

