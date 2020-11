L'INIZIATIVA

VO' Un vino che fa bene. Non solo a chi lo beve ma anche alla ricerca contro il Covid-19 e a Vo', il primo focolaio veneto. È quello a marchio Vo' al centro di un'iniziativa benefica che finora ha raccolto più di 100mila euro da destinare all'Università di Padova per la ricerca scientifica contro il coronavirus. Il 24 novembre il contatore della Cantina Colli Euganei, produttrice delle bottiglie, segnava 107.440 euro. Un traguardo annunciato con orgoglio dal presidente Lorenzo Bertin: «Siamo andati ben oltre le nostre aspettative (l'obiettivo iniziale era 100mila euro, ndr). Speriamo di poter implementare ancora le vendite soprattutto in vista delle feste, quando il vino viene consumato e regalato». Visto il successo riscosso dall'iniziativa, ormai diffusa capillarmente nella regione, la Cantina sta valutando una proroga rispetto al termine fissato al 31 dicembre. «Vorremmo proseguire fino a Pasqua rivela Bertin , ci stiamo lavorando: alcuni marchi della grande distribuzione ci hanno già dato la loro disponibilità e noi siamo ben lieti di raccogliere altri fondi per la ricerca e per la promozione del territorio». Il progetto Vo' per la ricerca era stato presentato lo scorso giugno nella Cantina, che ha sede proprio a Vo', con un testimonial d'eccezione: il microbiologo Andrea Crisanti, ideatore degli studi condotti sul cluster euganeo per conoscere il comportamento del virus e condivisi con la comunità scientifica internazionale. Proprio in questi giorni (oggi e domani) il direttore del Dipartimento di Medicina molecolare dell'Università di Padova è tornato a testare i vadensi, convocando i 160 positivi che nel campionamento di maggio avevano presentato una risposta anticorpale. L'obiettivo di questo nuovo test (il quarto da febbraio e il secondo con prelievo venoso) è capire quanto durano gli anticorpi. Alla ricerca contro il Covid Vo' ha deciso di contribuire anche attraverso i suoi prodotti di punta: il Serprino Spumante Doc e il Rosso Doc dei Colli Euganei. Così, dalla collaborazione tra la Cantina Colli Euganei e i principali attori della grande distribuzione organizzata è nato un marchio benefico dedicato a Vo', il primo Comune veneto in lotta contro il virus. Grazie all'iniziativa Vo' per la ricerca, per ogni bottiglia venduta un euro viene devoluto all'Università di Padova a sostegno della ricerca contro il Covid-19. A inizio ottobre è stato staccato un primo assegno da 50mila euro a favore dell'Ateneo patavino. La prossima tranche è prevista a Natale e sarà un regalo molto gradito. Anche al Comune di Vo' le bottiglie solidali portano un beneficio: 10 centesimi incassati per ogni pezzo venduto. La somma verrà utilizzata per la promozione del territorio collinare. I vini solidali, oltre a conquistare le tavole di tanti appassionati, si sono aggiudicate anche il primo premio al Gist Travel Food Award 2020, assegnato il mese scorso a Rimini, in occasione della 57esima edizione della fiera TTG Travel Experience. L'iniziativa è stata eletta come miglior progetto italiano del 2020 per il rilancio del territorio e dell'enogastronomia. Parola di Gist, il gruppo italiano stampa turistica che ogni anno riunisce una commissione di esperti del settore per premiare le migliori iniziative attuate nell'ambito del turismo enogastronomico.

Maria Elena Pattaro

