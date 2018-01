Artigiano vince 5 milioni al gratta e vinci: vive barricato in casa per paura

di Cesare Arcolini

SAONARA - Da domenica mattina c'è un milionario in più in Italia., ha un lavoro modesto da artigiano, tanto che la sua famiglia fino all'altro ieri era in difficoltà economiche. La sua vita è cambiata per sempre nel bar centrale di Saonara quando il giorno dell'Epifania ha deciso di regalarsi unche nascondeva sotto la pellicola d'oro da raschiare via un tesoro dadi euro. Agli amici più stretti ha confessato: «Sono felice,Di chi si tratta? Tra Saonara e Legnaro non si parla d'altro. Tutti assicurano di sapere chi è, ma la maggior parte bluffa. In ogni caso le bocche sono cucite e il fortunato vincitoreAnzi, chi lo conosce davvero assicura che è tornato a casa da milionario e vi si è barricato dentro, nella speranza chee che la caccia al neo milionario si esaurisca: vive nell'incubo che qualcuno possa far del male alla sua famiglia per via di questa improvvisa e inaspettata ricchezza.Al centro del tormentone di questo inizio anno c'è anche ila dove è stata realizzata la clamorosa vincita. Il gestore cinesedi 42 anni ha giurato che non svelerà mai il nome del vincitore: «Fa parte dell'etica professionale». Ieri in tanti, compreso il sindaco, al bar Centrale hanno sborsato decine di euro comprando biglietti delle lotterie istantanee, sognando di emulare l'anonimo vincitore...