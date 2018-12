CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VILLAFRANCANon verrà effettuato l'esame autoptico sul corpo di Daniele Zanon, il diciassettenne studente dell'Enaip morto durante un'operazione in Chirurgia pediatrica all'ospedale di Padova. È la decisione assunta dalla Procura della Repubblica nonostante l'espressa richiesta avanzata dai genitori del ragazzo con un esposto ai carabinieri di Limena. Il sostituto procuratore Daniela Randolo, titolare del fascicolo, ha già firmato il nulla osta per la sepoltura del diciassettenne e la salma è stata messa a disposizione dei familiari per la...