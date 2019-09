VILLAFRANCA La notizia della tragica morte di Carlo Gomiero, 30 anni, è

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VILLAFRANCALa notizia della tragica morte di Carlo Gomiero, 30 anni, è circolata in paese nel primo pomeriggio di ieri, nessuno fino a quel momento sapeva del dramma che si è abbattuto sulla famiglia Gomiero. Papà Antonio e mamma Leonia Furlan sono noti in paese per essere stati i gestori dello storico ristorante Dai Grandi di Taggì di Sopra. La famiglia vive in via Molini 16, la strada che da Ponterotto corre parallela allo scolo e finisce proprio sull'abitazione dei Gomiero: sul campanello ci sono i nomi dei genitori, e dei figli Arianna...