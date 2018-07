Villa Letizia ridotta a covo di sbandati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DUE CARRAREArea degradata e a rischio. I carabinieri del comando provinciale hanno marchiato così l'ex motel Letizia, a pochi passi dal casello di Terme Euganee. Gli uomini dell'Arma, in una logica di prevenzione, hanno iniziato a monitorare il sito in quanto «spesso diviene rifugio per sbandati, tossicodipendenti e persone che vogliono sottrarsi al controllo». Sono anni che i residenti di via Mincana chiedono la completa riqualificazione della zona. L'ultimo appello in ordine di tempo è del comitato La Nostra Terra: «Il sindaco Davide...