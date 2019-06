CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VILLA DEL CONTEOgni promessa è un debito, anche se lanciata in campagna elettorale. Così la nuova giunta di Villa del Conte, guidata da Antonella Argenti, appena insediata lo scorso 26 maggio, tra i primi atti amministrativi adottati ha pensato bene di dimezzare l'indennità del 50% di sindaco, vice e assessori. NESSUNO IN ASPETTATIVATutti rimarranno al lavoro, nessuno godrà dell'aspettativa, in questa nuova legislatura che vedrà per la prima volta nella sua storia una donna sindaca comitense. Anziché percepire il 100% delle indennità...