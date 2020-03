LA SITUAZIONE

VIGODARZERE/CODEVIGO È un mistero il contagio del novantaduenne di Vigodarzere, morto domenica all'ospedale di Padova. L'anziano, Romeo Vincenti, da tempo costretto a letto, soffriva di alcune patologie ed era stato ricoverato giovedì notte per un'ischemia cardiaca. Le sue condizioni si sono via via aggravate fino alla morte.

GLI ACCERTAMENTI

Al momento del suo ricovero in ospedale, l'uomo è stato sottoposto ad accertamenti ed è stato effettuato il tampone che è risultato positivo al Covid-19. I medici hanno eseguito l'esame anche alla moglie e alla figlia convivente dell'anziano. Per loro si attende l'esito dell'accertamento, per il momento restano in quarantena fiduciaria nella loro abitazione. Analisi anche sul medico di base che aveva in cura l'anziano per escluderne il potenziale contagio. Resta quindi da chiarire come il 92enne possa essere venuto in contatto con il virus: in queste ore le autorità sanitarie stanno svolgendo ulteriori indagini e verifiche. La salma di Vincenti dovrebbe essere cremata domani, sarà sepolto nel cimitero comunale. Sono giorni particolarmente tristi questi per la famiglia Vincenti perché lo scorso 3 marzo è caduto l'anniversario della scomparsa nel 2011 della figlia Antonella, morta a 46 anni dopo una malattia.

Resta intanto ancora in isolamento domiciliare il primo infettato di Vigodarzere, l'infermiere di 45 anni che era in servizio all'ospedale di Dolo quando fu ricoverato l'anziano di Mira positivo al virus, deceduto qualche giorno fa. Il 45enne, pur risultato contagiato dal Covid-19, è asintomatico e sta bene.

LE CONDIZIONI

Sono sempre molto serie le condizioni di don Massimo Fasolo, parroco di Conche di Codevigo e di Valli di Chioggia, parrocchie che appartengono alla Diocesi di Padova, risultato positivo al Coronavirus. Nella serata di ieri l'aggiornamento da parte del fratello del sacerdote: «È sempre gravissimo, non ci sono stati miglioramenti anzi», ha affermato Fiorenzo Fasolo. «Sarà trasferito in serata con tutta probabilità a Padova, al Sant'Antonio, ospedale regionale con ancora un posto disponibile. Il rischio maggiore è il trasporto, operazione molto delicata che richiede tutta la nostra preghiera», conclude con tono molto preoccupato il fratello del sacerdote.

Classe 1958, nativo di Borgoricco, molto amato dalle due comunità, a Conche da diversi anni e da un paio anche a Valli, don Massimo, meglio conosciuto come don Max, è sempre molto attivo sui social, condividendo anche attraverso i mezzi di comunicazione le tante attività che le due parrocchie organizzano. E sia a Conche che a Valli la gente ha testimoniato la vicinanza all'amato parroco; alle due comunità si è unita anche quella di Fossaragna di Bovolenta dove don Fasolo aveva lavorato negli anni giovanili.

Intanto le persone che sono a state a contatto, seppure a breve con don Massimo nei giorni scorsi, stanno osservando la quarantena a domicilio. «Fortunatamente stiamo tutti bene, non ho alcun sintomo e lo stesso vale per l'altra signora che sabato è entrata con me in canonica, così come per la suora che aveva portato i pasti al nostro parroco», racconta Valentina Agatea. L'amministrazione con il sindaco Francesco Vessio resta in contatto continuo con l'Ulss 6.

Nicola Benvenuti

Lorena Levorato

