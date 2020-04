VIGILI DEL FUOCO

Cambio di turni, cambio radicale anche del modo di lavorare. Fare il pompiere durante l'emergenza coronavirus ha stravolto le abitudini dei vigili del fuoco. Parola del capo reparto Federico Righetto.

Com'è cambiato il lavoro?

«Quello del pompiere è un lavoro di gruppo. Invece dal 21 febbraio non possiamo più operare a stretto contatto tra di noi. Ci dobbiamo dividere su più mezzi e anche i turni di lavoro sono stati modificati, in modo tale che se qualcuno risulta positivo al tampone, costringendo anche gli altri alla quarantena, ci siano altre squadre pronte a sopperire alle necessità. Per il resto ogni volta c'è il dubbio: la persona che stiamo soccorrendo è contagiata o no?».

Com'è lavorare così?

«E' tutto surreale, una cosa impossibile. Quella sera, quanto è scoppiata l'emergenza in Lombardia e poi a Vo', io ero in servizio. Siamo andati a controllare quanto materiale avevamo per fronteggiare un'eventuale emergenza. Mascherine, tute. Dopo quella sera, effettivamente è cambiato tutto».

Come?

«Gli interventi sono diversi. Ad esempio di incidenti stradali non ce ne sono praticamente più».

Ripercussioni in famiglia?

«Mio figlio guida l'ambulanza ed è rimasto contagiato. Così, anche se non vive con me, abbiamo dovuto fare la quarantena. Coi lavori che facciamo, stiamo tutti distanti dai miei genitori. Portiamo loro la spesa e la lasciamo sul cancello».

