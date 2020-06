LA RESTRIZIONE

CAMPOSAMPIERO Pronti, via. É iniziata la corsa per prenotarsi ai centri estivi. Le famiglie sono in grosse difficoltà perché il lavoro è ripreso quasi per tutti e i genitori devono fare i salti mortali per parcheggiare i loro amati pargoli. Per chi ha figli con meno di 6 anni la questione è seria: non ci sono strutture pronte ad accoglierli tanto che mamma e papà sono costretti ad alternarsi in smart working o chiedere permessi e ferie fino ad esaurimento. Soluzioni diverse, invece, sono state pensate per i più grandi. Le attività rivolte ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, quest'anno, sono organizzate dal'Asd Atletica Libertas Sanp in collaborazione con l'amministrazione comunale. Attenzione, però, perché i posti sono limitati e le iscrizioni sono rivolte in via prioritaria ai residenti nel comune fino al raggiungimento del numero massimo stabilito. Per questo motivo la sindaca Maccarrone e l'assessore alla pubblica istruzione Lorenza Maria Baggio invitano gli interessati ad affrettarsi per prenotare il servizio.

I centri estivi per i più piccoli si svolgeranno alla scuola primaria Battisti del capoluogo, mentre per i ragazzi delle medie si terranno nell'area della palestra Don Bosco. I prezzi? Per 4 settimane il costo è di 180 euro, per due settimane 100 euro. Per la famiglie con più figli la quota di partecipazione diminuisce gradualmente. Per quanto concerne i bambini dalla prima alla quinta della scuola primaria, gli iscritti devono già aver compiuto 6 anni entro la data di inizio del centro estivo (il prossimo 6 luglio) e saranno suddivisi in gruppi, per età, rispettando il rapporto 1 a 7 (un animatore ogni sette partecipanti) previsto dalle linee guida delle disposizioni ministeriali. La mattina sarà organizzata con attività ludico-sportive mentre sono previste delle uscite al parco della libertà in via Bellini e in villa Campello.

Per quanto riguarda i ragazzi dalla prima alla terza media, tutte le attività si svolgeranno negli impianti del Don Bosco e qui il rapporto stabilito dalle normative anti Covid indica un insegnante ogni 10 ragazzi. Come detto, le iscrizioni avranno una corsia preferenziale a favore dei residenti del comune. Eventuali richieste da parte di non residenti saranno eventualmente accettate al termine delle iscrizioni, se non sarà raggiunto il numero massimo stabilito.

Infine c'è una particolarità tutt'altro che secondaria nelle norme stabilite dagli organizzatori: durante le giornate al centro estivo non sono ammessi giochi, cellulari e altri oggetti portati da casa. Gli organizzatori hanno pensato bene che dopo il lunghissimo lockdown per i ragazzini è tempo di disintossicarsi dall'uso dei cellulari e dai social. Negli ultimi tre mesi l'abbuffata di nuove tecnologie ha messo in difficoltà molti genitori a causa dell'utilizzo senza limiti dei cellulari. Il direttivo dell'Asd Atletica Libertas Sanp ha deciso di dare un taglio alla dipendenza tecnologica: «Il gioco e lo sport aiutano a crescere - sostengono gli organizzatori del centro estivo 2020 - rafforzano le amicizie e ne creano di nuove. Se un ragazzo si concentra solo sulle sue cose la nostra attività sarebbe vana».

