Vicini fuorilegge, mille denunce ai vigili

I CONTROLLIPADOVA «Buongiorno, vorrei segnalare che nell'appartamento del mio vicino c'è uno strano viavai di persone. Non si sa mai chi vive qui, chi entra e chi esce». Alcuni si presentano al comando dei vigili con l'esposto in mano, altri telefonano, spediscono mail oppure inviano messaggi all'apposito numero WhatsApp. Il tenore delle comunicazione è sempre lo stesso: «Nel mio condominio c'è qualcosa che non va». Sono oltre mille le segnalazioni ricevute nell'ultimo anno dal nucleo Conflitti abitativi della Polizia locale. Nell'80%...