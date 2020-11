Il quadro clinico è peggiorato giorno dopo giorno: ricoverato in ospedale il vicesindaco di Vigodarzere. Mercoledì scorso le condizioni di salute di Roberto Zanovello, 65 anni, ex sindaco del Comune della cintura urbana e ora vice di Adolfo Zordan, risultato positivo al Covid, dopo una settimana di quarantena a casa è stato ricoverato all'ospedale di Padova. Ora le sue condizioni sono monitorate costantemente e la febbre è sparita. Il vice sindaco è sottoposto a ventilazione e i medici lentamente contano di ridurla progressivamente. «Siamo contenti perché la salute del papà lentamente e con piccoli passai avanti sta migliorando - Dice il figlio del vicesindaco - Risponde bene alle cure e adesso ci vuole molta pazienza perché si ristabilisca. Ringraziamo le molte persone che si sono vicine e che manifestano il loro affetto per lui».

La preoccupazione per il dilagare del virus, intanto, coinvolge anche un altro municipio. A Montegrotto infatti due dipendenti comunali dell'anagrafe sono risultati positivi. Le loro condizioni sono considerate modestamente sintomatiche.

I quattro colleghi sono stati sottoposti a tampone. Per loro, al momento, l'esito è negativo ma sarà necessario attendere il canonico periodo di dieci giorni per averne la certezza. Tutti e sei sono ora in isolamento domiciliare e gli uffici rimarranno chiusi al pubblico fino a venerdì. «Il tutto - ha spiegato il sindaco Riccardo Mortandello - è stato scoperto perché il dipendente, a metà della scorsa settimana, ha accusato una leggera febbre con 37 gradi ed è stato sottoposto a due tamponi, rapido e molecolare, risultando positivo».

L.Lev.

E.G.

