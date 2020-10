(L.Lev.) Nessun contagio tra gli assessori e colleghi del vicesindaco di Vigodarzere. - Dopo il caso di positività al Covid di Roberto Zanovello, 65 anni, da una settimana in quarantena a casa, gli altri assessori si sono sottoposti al tampone risultando negativi. «Sento regolarmente il mio vice - ha detto il sindaco Zordan e ha ancora qualche disturbo ma tutto sommato sta bene». Intanto lunedì sera si è svolta regolarmente la seduta del consiglio comunale alla presenza della giunta e dei consiglieri comunali. Alla luce del ritorno dell'emergenza e del crescere dei numeri dei contagi, il primo cittadino ha rinnovato alcune raccomandazioni. «La ripresa della pandemia sta determinando una crescita dei casi positivi a Vigodarzere e la situazione comincia ad essere preoccupante il quadro dei contagi registrato dal Comune di Vigodarzere - dice il sindaco Zordan -. Davanti ad una situazione particolarmente seria, con dati tutt'altro che confortanti, il sindaco raccomanda la più stretta osservazione degli obblighi di sicurezza. Oltre all'imposizione della mascherina in luogo aperto, come previsto dalle ordinanze in vigore sottolinea il sindaco ancora il primo cittadino - raccomando ogni attenzione nei distanziamenti in qualsiasi ambito di vita sociale. Raccomando cautela anche negli spostamenti».

