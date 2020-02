IL PROTAGONISTA

PADOVA «Non sono abituato a queste logiche perché questa è la mia prima esperienza politica. Sento circolare un nome, poi un altro e un altro ancora. Mi sembra di tornare ai tempi in cui giocavo e c'era il calciomercato. Partiva un centrocampista e iniziava il toto-nomi su chi doveva sostituirlo».

L'avvocato Diego Bonavina, assessore con un passato da calciatore professionista, assisterà al probabile rimpasto in giunta da spettatore interessato. Risponde al telefono mentre è in viaggio istituzionale verso Milano, ma non si tira certo indietro. Assessore, come vive questo scenario che sta per verificarsi a Palazzo Moroni?

«Ciò che sta accadendo è molto lontano da me, ma comprendo che in politica siano situazioni normali. Dico subito che sarei in ogni caso molto dispiaciuto, perché ad Andrea e ad Arturo io mi sono affezionato».

Ipotizziamo una partenza di Micalizzi. Quale sarebbe il problema più grande nel rimpiazzarlo?

«Ad Andrea io sono davvero molto legato, professionalmente ma anche umanamente, anche perché abbiamo l'ufficio accanto. Spesso ci confrontiamo su questioni di varia natura. Molte volte i nostri settori di riferimento, per me sport e avvocatura e per lui patrimonio e lavori pubblici, si sono intersecati. Lo stimo molto e sarebbe una grande perdita».

Il vicesindaco Lorenzoni invece sembra ad un passo dalla candidatura a governatore del Veneto.

«Per me Arturo in questi anni è stato un punto di riferimento e continua ad esserlo. È una persona che riesce a portare avanti con determinazione le proprie idee, ma sempre nel pieno rispetto delle opinioni degli altri. Questo è un grandissimo pregio che gli riconosco».

L'uscita di Lorenzoni lascerebbe vacante la carica di vicesindaco. Non è mistero che Giordani vedrebbe bene un uomo di fiducia come lei.

«L'ipotesi mi lusinga, mi sembra di rivivere il momento della mia carriera da calciatore quando, prima di arrivare al Padova, il Brescia mi chiamò per giocare in serie A. All'epoca rifiutai perché stavo intraprendendo la strada dell'avvocatura e non volevo rinunciare, ma resta tutt'ora un mio rammarico sportivo».

Oggi, invece, alla chiamata del sindaco cosa risponderebbe?

«Non ci ho mai pensato perché non ne abbiamo minimamente parlato. Diciamo che è una bella soddisfazione il gradimento personale di Giordani, ancor più che l'ipotesi di una carica politica».

Nel centrosinistra molti la indicano anche come possibile futuro candidato sindaco, nel dopo-Giordani.

«Per ora non ci penso assolutamente. Ripeto sempre che Padova ha un grandissimo sindaco e spero che rimanga ancora a lungo».

G.P.

