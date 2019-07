Via Vigonovese lavori e code Micalizzi: «Era previsto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I LAVORIPADOVA I cantieri sul cavalcavia di via Vigonovese ieri hanno messo a dura prova il traffico in tangenziale e verso sera la Stanga è andata in tilt. Com'era ampiamente atteso, già in prima mattinata si sono registrate delle code in prossimità del ponte. Nonostante i restringimenti della carreggiata siano scattati solamente dopo le 9.30, i disagi per tutta la mattinata non sono mancati. Disagi che poi si sono riproposti dalle 17 alle 20. In modo particolare dalle 18.30 lunghe code si sono formate in tangenziale. I rallentamenti del...