Via Vigonovese, incubo finito: riapre la tangenziale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÁPADOVA Domani riapre la tangenziale in corrispondenza del cavalcavia di via Vigonovese. Con un giorno di anticipo rispetto a quanto annunciato, e due giorni prima della riapertura delle scuole, domani palazzo Moroni chiuderà il cantiere che, da oltre 90 giorni, sta mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti che utilizzano la grande arteria che unisce i caselli di Padova sud e Padova est. Ad annuncialo è stato ieri l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi.«Già questo pomeriggio ha spiegato in corrispondenza di...