Via Vigonovese giù il ponte: code e disagi in tangenziale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORIPADOVA Ruspe in azione in via Vigonovese ed entro il 10 agosto sarà montata la struttura del nuovo cavalcavia. Vietato perdere tempo. È questa la parola d'ordine dell'amministrazione Giordani e dell'impresa Zara di Dolo che sta realizzando l'abbattimento e la ricostruzione del ponte della tangenziale su via Vigonovese. Ieri mattina, così, allo scoccare delle 9, la pinza idraulica della grande ruspa piazzata sotto il manufatto ha iniziato ad aggredire la carreggiata sud del viadotto. La demolizione vera e propria durerà fino a...