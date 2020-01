Via libera dal Consiglio: garage Europa passa all'Aps

IL VIA LIBERA

PADOVA Dal consiglio comunale arriva il via libera all'affidamento definitivo del parcheggio interrato di largo Europa. A gestire per i prossimi 15 anni il Garage Porte Contarine sarà Aps holding. A portare in aula la delibera per la gestione in house dell'immobile di proprietà comunale sono stati il vicesindaco Arturo Lorenzoni e l'assessore al Patrimonio Andrea Micalizzi. La storica autorimessa (da sempre a gestione privata) di largo Europa, infatti, dallo scorso luglio è gestita, in via provvisoria, dalla società che fa capo a Giuseppe Farina.

Il parcheggio è diviso in due: da una parte ci sono i residenti e, dall'altra, i posti auto a rotazione,ovvero quelli destinati a chi lascia l'auto in sosta per tempi brevi. Il passaggio di mano, però, non è certo stato indolore. Il subentro di Aps, infatti, ha diminuito in maniera considerevole i posti auto.

Non solo. Dei 10 dipendenti in forza a Autoeuropa srl (il vecchio gestore) , ne sono rimasti solo 5. Aps si è impegnata a investire 700.000 euro su questa struttura ha spiegato ieri Lorenzoni tra le altre cose, verrà realizzato anche un accesso per i disabili che attualmente non c'è».

«Per il momento le tariffe rimarranno invariate, quindi 5 euro all'ora per le prime 3 ore, oppure 24 euro per l'intera giornata ha aggiunto con il passare del tempo, poi, decideremo se è il caso o meno di modificarle. L'anno prossimo - ha continuato Il Comune tornerà in possesso anche del vicino parcheggio Conciapelli che metterà a disposizione altri 30 posti auto per i parcheggi a rotazione. Parcheggi che saranno a servizio del centro storico.

Ad agitare il consiglio ieri è stata anche al liquidazione della Zip. Ad interrogare, sempre Lorenzoni, è stata la capogruppo della lista Bitonci Vanda Pellizzari. Vorrei conoscere il futuro del Consorzio che gestisce la zona industriale dal momento che i bilanci sono in ordine e non risultano esposizioni bancarie ha scandito Pellizzari - Vorrei sapere quale sarà la sorte di questo ente e dei suoi dipendenti

. Camera commercio e Provincia, votando per la liquidazione hanno già, in qualche modo, determinato questa situazione ha risposto il vicesindaco - La Zip ha una struttura finanziaria sbilanciata. Negli ultimi anni, infatti, i costi correnti dell'ente sono stati sostenuti grazie alle vendite dei terreni e questo è un problema.

Ad oggi, come Comune non abbiamo ancora preso una posizione, ma il voto degli altri soci ci costringe a prendere una decisione in tempi rapidi ha concluso - Il consorzio ha affidato uno studio a dei tecnici per capire come procedere con la liquidazione. Mi sento di rassicurare tutti per quel che riguarda il futuro dei dipendenti. La società non deve più ragionare in termini immobiliari, ma di valorizzazione del territorio.

Non sono d'accordo con Lorenzoni ha polemizzato, infine, la consigliera di Coalizione civica Daniela Ruffini - Della Zip si deve discutere in consiglio comunale e non perché a presentare un'interrogazione è un consigliere di opposizione. Se siamo arrivati a questo punto ha concluso Riffini è anche colpa dell'assoluto immobilismo dell'amministrazione comunale che ha permesso agli altri soci pubblici di portare avanti la liquidazione.

Alberto Rodighiero

