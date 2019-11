Via libera al piano, Busitalia fino al 2029

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOPADOVA Un altro passo in avanti, il più importante. Busitalia tiene saldamente le mani sul trasporto pubblico di Padova e provincia, che gestisce da quattro anni e si prepara a governare per i prossimi nove. Ieri pomeriggio la commissione tecnica si è riunita nella sede della Provincia, l'ente che ha indetto la gara europea da oltre 350 milioni, dando di fatto il via libera alla società partecipata dal Comune e controllata da Ferrovie dello Stato. Ora per l'aggiudicazione definitiva manca l'ultimo passaggio, quello dei controlli...