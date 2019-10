Via Del Giglio, 900 firme per salvare il boschetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAPADOVA Sono oltre novecento le firme raccolte all'Arcella per dire no all'abbattimento del bosco urbano di cinquemila metri quadrati che circonda via Del Giglio, nel tratto adiacente al parco Morandi. Così, i residenti dei rioni Sacro Cuore, San Carlo, San Bellino, San Filippo Neri, Santissima Trinità e Pontevigodarzere reagiscono «per rivendicare il loro diritto al verde, e quindi alla salute» e mettono le mani avanti sul pericolo «che l'oasi naturalistica di via Del Giglio venga distrutta, per allargare la strada e costruire...