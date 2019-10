«Via Dante è una camera a gas, ora deve essere pedonalizzata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FAVOREVOLEPADOVA Emilio Montana, residente di via Dante, da 20 anni si batte per la pedonalizzazione, con appelli alle varie amministrazioni che si sono succedute. Perché deve essere pedonalizzata? «Il traffico è soprattutto di attraversamento e trasforma la strada in una camera a gas, come certifica uno studio dell'Arpav del 2004, a causa dell'effetto canyon prodotto dagli antichi alti palazzi che la delimitano. Se venissero tolti i veicoli, avrebbero benefici sia i commercianti, che noi residenti». Come residenti protestate per...