«Via Dante chiusa alle auto? I negozianti sanno dire solo no»

LA POLEMICAPADOVA La pedonalizzazione totale di via Dante è quanto auspica Emilio Montana, che da anni si batte contro il transito dei veicoli lungo la storica strada. Un obbiettivo per il quale ha organizzato anche raccolte di firme tra i residenti, esasperati per l'inquinamento atmosferico e acustico, e per i danni provocati agli antichi palazzi dalle vibrazioni dei mezzi, soprattutto autobus (ora non più circolanti) e furgoni in transito.«Finalmente è stato proibito il passaggio agli autobus, ma ora è urgente pedonalizzare via Dante....