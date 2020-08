VIA CODALUNGA

HA UN BANCOMAT

RUBATO IN TASCA

In viale Codalunga la polizia ha controllato un cittadino straniero che si mostrava sempre più teso e nervoso dinanzi agli agenti, i quali lo hanno trovato in possesso di una carta di pagamento Bancomat intestata a persona diversa e di presumibile provenienza illecita. Il romeno 59enne, con precedenti di Polizia anche per reati contro il patrimonio è risultato, è stato indagato per indebito utilizzo di carte di credito. A pesare contro di lui, in particolare i suoi precedenti.

VIABILITÁ

CANTIERI IN VIA TOMMASEO

PER LA LINEA DEL TRAM

In via Leon Battista Alberti, prorogata fino a mercoledì 30 settembre la chiusura al traffico di un tratto per la demolizione di un edificio.

In via Niccolò Tommaseo, tratto compreso tra via Diego Valeri e via Carlo Goldoni, prorogata fino a lunedì 24 agosto la chiusura per gli interventi che proseguono nel cantiere sui sottoservizi propedeutici alla futura realizzazione della linea tranviaria.

UNIVERSITÁ

SALVATAGGIO

DEL RINOCERONTE

Dopo la pausa dovuta alla pandemia globale, il team internazionale di scienziati e conservazionisti riprende il progetto per salvare il rinoceronte bianco del Nord dall'estinzione: sono stati prelevati ovociti dagli ultimi due individui rimasti, Najin e Fatu, nella riserva di Ol Pejeta in Kenya. Con il sostegno del Kenya Wildlife Service e del Ministero del Turismo e della Fauna Selvatica, il team dell'Istituto tedesco Leibniz e del Parco Safari ceco Dvr Králové ha superato criticità decisive. Le prossime fasi del programma saranno la generazione e il trasferimento di embrioni, per salvare il rinoceronte dall'estinzione. «Come scienziati abbiamo una forte responsabilità etica di fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità» spiega Barbara de Mori (nella foto), direttore del Laboratorio di Etica della Medicina Veterinaria, Conservazione e Benessere degli Animali dell'Università di Padova.

