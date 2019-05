Via Anelli, la Giunta mette 1 milione per l'abbattimento entro fine anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

APPROVATOPADOVA Entro la fine dell'anno via Anelli verrà rasa al suolo. A confermarlo, ancora una volta, è stata la delibera fatta approvare ieri in giunta dall'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi. Nel dispositivo, infatti, si da il via libera al piano di demolizione delle 6 palazzine del complesso Serenissima.Un piano da 4.525.000 euro. Di questi, 3.425.000 euro serviranno per ultimare gli espropri e per le tasse legate acquisizione per gli alloggi. Ciò che resta, quindi, 1.100.000 euro servirà per i lavori di demolizione e per...