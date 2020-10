LA DEMOLIZIONE

PADOVA Sale il conto per la demolizione di via Anelli, ora il Comune dovrà abbattere anche il parcheggio interrato. Martedì scorso, infatti, il vicesindaco Andrea Micalizzi ha fatto approvare in giunta una delibera che prevede lo stanziamento di 75.000 euro - con cui si autorizza la demolizione del piano interrato, che era adibito ad autorimessa, eliminando i muri perimetrali e al successivo riempimento con terreno in colonna, in modo da mettere in sicurezza l'area.

«Dopo la demolizione degli edifici che ha rappresentato la parte più spettacolare della sistemazione dell'area ha spiegato ieri Micalizzi - proseguiamo con la sistemazione complessiva secondo quando previsto dal Protocollo d'intesa. A breve abbatteremo anche il cosiddetto muro che divide il complesso Serenissima dai condomini di via De Besi». «La cosa importante, però - ha aggiunto l'esponente del Partito democratico è un'altra: già oggi le palazzine di via Anelli sono solamente un brutto ricordo». Una volta eliminati i parcheggi sotterranei, abbattuto il muro e verificato che i terreni non siano contaminati, la giunta la Giordani avrà esaurito il suo compito. Entro la fine dell'anno, così, dovrebbe avvenire la consegna dell'area all'Agenzia del Demanio che, proprio lì, realizzerà la nuova questura. In cambio, palazzo Moroni riceverà dallo Stato l'ex caserma che si affaccia su corso Milano. A quel punto, il Comune dovrà decidere cosa fare con la Prandina.

Nel frattempo, l'area di sosta diventata di proprietà comunale, verrà affidata alla gestione di Aps holding e non sarà più gratuita. In attesa che l'amministrazione comunale decida in che cosa trasformare l'ex caserma a due passi da corso Milano, Aps realizzerà all'interno dell'area un parcheggio che potrebbe arrivare fino a 500 posti auto. Proprio ieri, intanto, Aps holding ha terminato il sondaggio a cui sono stati sottoposti gli utenti dell'area di sosta.

La demolizione del park sotterraneo, però, è solo l'ultima voce di spesa che è andata aggiungersi ai 5 milioni di euro messi sul piatto dal Comune per l'operazione via Anelli. Ad aprile, infatti, con un ribasso del 21.7% rispetto alla base d'asta (500.000 euro) la ditta Eureca di Marghera (che sta eseguendo i lavori) si è aggiudicata il bando per la bonifica dall'amianto delle 4 palazzine ancora in piedi del complesso Serenissima. A febbraio, poi, il settore Lavori pubblici, con una determina ad hoc, ha approvato una perizia suppletiva da 119.307 euro. Ma cosa ha determinato l'aumento dei costi dei lavori? A giustificare i quasi 120.000 euro, messi sul piatto dalla giunta Giordani è stato, per esempio, lo sgombero dei suppellettili (frigoriferi, radiatori, cucine a gas) da tutte e sei le palazzine. A contribuire alla spesa è stata, poi, l'esecuzione di campionamenti su tutti i rivestimenti di cucine e bagni di ogni singolo appartamento delle palazzine dell'intero complesso, tramite prelievi, analisi e redazione di relazioni per la verifica di presenza di materiale contenente amianto.

