Via Anelli, il 12 le ruspe in azione

LA RIQUALIFICAZIONEPADOVA Si allungano i tempi per l'abbattimento di via Anelli: sabato 12 ottobre le ruspe inizieranno a demolire il solaio del cortile, per le palazzine invece non c'è ancora una data certa. Complice anche la presenza di amianto all'interno delle piastrelle degli angoli cucina degli appartamenti del complesso Serenissima, le tempistiche previste dal progetto di abbattimento 140 giorni a partire dall'11 settembre non potranno essere rispettate. Se tutto andrà bene l'area non potrà essere sgomberata prima della fine di...