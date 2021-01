LA NOVITÁ

CITTADELLA Cantieri aperti nell'ospedale di Cittadella e in seguito a Camposampiero, Piove di Sacco e Schiavonia per realizzare accanto ai pronto soccorso delle strutture prefabbricate destinate ai pazienti che si presentino con il sospetto di aver contratto il Covid.

Un'organizzazione che va a garantire ancor più la sicurezza dei cittadini-utenti e contemporaneamente degli operatori ospedalieri, sotto pressione ormai da quasi un anno. L'investimento complessivo da parte dell'Ulss 6 Euganea diretta da Domenico Scibetta, per l'acquisto e l'installazione delle strutture è di 2,2 milioni di euro. Nello specifico, 1,54 milioni sono risorse previste dall'apposito Piano regionale mentre la cifra residua, 660 mila euro, è ricavata in questa prima fase, dal bilancio aziendale. Si tratta di strutture modulari di 124 metri quadrati per gli ospedali di Cittadella e Camposampiero, di 84 metri quadrati per quello di Piove di Sacco mentre è di 184 metri quadri l'ampiezza del modulo installato a Schiavonia.

L'APPALTO

La gara d'appalto è stata svolta da Azienda Zero attraverso un accordo quadro suddiviso in cinque lotti, con uno stanziamento complessivo, Iva esclusa, di 10 milioni di euro. Di fatto si prevede di dotare con strutture pre triage, tutti gli ospedali della regione. All'interno del finanziamento 600 mila euro sono stati destinati ad una nuova Tac per l'ospedale di Schiavonia.

L'AZIENDA OSPEDALIERA

Leggendo la documentazione del bando, le strutture sarebbero dovute essere in funzionamento per l'autunno del 2020. La gara d'appalto è stata indetta lo scorso settembre appunto per tutte le aziende sanitarie della regione ed inserite negli ospedali secondo le indicazioni specifiche delle direzioni generali di competenza. Ma le procedure burocratiche hanno creato purtroppo dei rallentamenti rispetto alla tempistica annunciata.

E' trascorso qualche mese rispetto alla previsione iniziale, però ora i cantieri sono all'opera. Oltre ai quattro ospedali di Alta e Bassa Padovana, ne verranno posizionate anche due nelle strutture dell'Azienda ospedaliera universitaria di Padova dove i cantieri non sono ancora partiti. Si prevede saranno utilizzabili entro la fine del mese di febbraio. Uno dei moduli del Giustinianeo sarà collocato a fianco di Pediatria. Sarà utilizzato sia per il pre triage ma potranno essere allestiti anche dei posti letto se l'emergenza lo richiederà mentre un secondo modulo servirà al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio. Il costo in questo caso è di circa 900 mila euro a carico della Regione. Le strutture sono progettate per una permanenza non breve del resto allo stato attuale non è possibile fare previsioni certe sull'evoluzione della situazione emergenziale.

L'EUGANEA

A carico del bilancio dell'Euganea sarà soltanto l'installazione e la parte impiantistica dei moduli per una spesa di 660 mila euro. Le strutture di pre triage sono un sostegno importante nella lotta al Coronavirus e ad evitare la sua potenziale diffusione all'interno delle aree ospedaliere con tutto quello che questo comporta. La loro attivazione non va assolutamente a sostituire l'operatività dei pronto soccorso che rimangono in funzione. Nei prefabbricati il personale ospedaliero avrà il compito di accertare la presenza di sintomatologia riconducibile al Coronavirus e contemporaneamente o esclusivamente, ad accertare se ci siano stati contatti a rischio contagio. Nel caso si riscontri la positività oppure ci sia un elevato sospetto che una persona possa essere positiva, verrà inviato in aree apposite, così da ridurre al massimo i rischi di contaminazione in primis verso le persone. Sarà poi immediatamente eseguita la valutazione del triage assegnando quindi il codice di gravità.

Si tratta quindi di una sorta di filtraggio che avviene in uno spazio che fisicamente è staccato dalla sede principale seppur a pochissima distanza.

Michelangelo Cecchetto

