Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PALAZZO MORONIPADOVA Al via i lavori di realizzazione del bacino di laminazione a Brusegana e, contro gli allagamenti in città, Comune e AcegasApsamga investono 30 milioni di euro. Con l'arrivo dell'autunno la giunta Giordani preme l'acceleratore per far fronte ai rischi idraulici. Entro dicembre, infatti, sarà assegnato il bando di gara per la realizzazione dell'invaso che andrà a mettere in sicurezza Brusegana, l'area attualmente più...