MERLARA Non conosce tregua la casa di riposo di Merlara, che ieri ha piantato l'ennesima croce: la ventisettesima dall'inizio dell'epidemia. Si è spenta infatti Veruccia Padovan, 91enne di Castelbaldo, lasciando nel dolore il marito Luigino Dian, storico stradino del piccolo comune, e il figlio Nicola. Veruccia era ospite della Residenza Scarmignan da almeno cinque anni e presentava altre patologie. Ennesima giornata di lutto, quindi, per il pensionato che sia a Pasquetta che ieri aveva interrotto l'angosciante lista di decessi.

Nell'ultimo mese più di un anziano su tre ha perso la vita. Il nemico invisibile annidato dall'8 marzo scorso all'interno della struttura aveva colpito anche la sera di Pasqua, quando si era spenta Brunetta Pegoraro, 81 anni, di Bevilacqua (Verona). La sua era una morte annunciata visto che negli ultimi tempi, ben prima dell'epidemia, il suo quadro clinico era peggiorato progressivamente. «Abbiamo altri casi simili, che stiamo monitorando spiega Roberta Meneghetti, presidente della Residenza Scarmignan Nei prossimi giorni faremo un altro giro di tamponi agli ospiti per capire quanti di loro si sono negativizzati, visto che dai primi test sono passati ormai quaranta giorni». Nel frattempo i cinque infermieri militari arrivati a dare manforte ai dipendenti della struttura, continuano il loro servizio, coordinati non più dal colonnello medico Fabio Soldà ma dal collega Ferdinando Broglio. Resteranno alla Scarmignan fino a quando un numero sufficiente di dipendenti tornerà operativo. Dopodiché si metteranno in viaggio verso altre strutture in emergenza. Merlara infatti è stata la prima casa di riposo in Veneto ad essere colpita dall'epidemia e ad accendere i riflettori su quanto le residenze per anziani fossero le prede più facili per il Covid-19, tanto da rischiare un'ecatombe.

«Dovremmo essere ormai alla coda di questo tornado che ci ha investiti», la presidente lo dice sottovoce perché non si sa mai. Il virus aveva dimezzato l'organico: al primo test su 45 dipendenti totali, ben 24 erano risultati positivi. I superstiti si erano sobbarcati turni massacranti a cui si è aggiunto lo stress emotivo di veder morire uno dopo l'altro i nonni di cui si erano presi cura con affetto e dedizione.

La boccata d'ossigeno, per la Scarmignan veste i colori della mimetica dell'esercito: i cinque infermieri militari hanno permesso di alleggerire il carico di lavoro sul personale stremato. A chiedere il contingente, interpellando sia il prefetto di Padova Renato Franceschelli, sia il sottosegretario al Ministero dell'Interno Achille Variati, era stata il sindaco, di concerto con i vertici della struttura, dopo che i numerosi appelli alla ragione e alla sanità civile erano rimasti inascoltati. Merlara chiedeva personale per sostituire i dipendenti in quarantena e dispositivi di protezione individuale per tutelare i lavoratori. Anche gli altri sindaci del Montagnanese avevano fatto da cassa di risonanza alle richieste del pensionato. Invano. Oggi ci sarebbero meno croci se gli aiuti fossero arrivati prima? È la domanda che di tanto in tanto si pongono i vertici della Residenza Scarmignan. La risposta non c'è. Quello con cui bisogna fare i conti invece è la conta dei letti vuoti: ventisette. A questi si aggiunge quello di una delle prime anziane ricoverate al Covid hospital di Schiavonia. Su 73 ospiti totali prima del contagio, oggi ne rimangono solo 45.

«La sera di Pasquetta non ce l'ho fatta a pubblicare l'ormai consueto bollettino di guerra confessa il sindaco Claudia Corradin, tornata in Municipio ieri dopo quasi un mese di quarantena e che ogni sera aggiorna i concittadini dal suo profilo Facebook Scrivere di tutte queste morti è straziante».

