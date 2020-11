VERIFICHE

CAMPOSAMPIERO Task force della Polizia locale della Federazione del Camposampierese per garantire il rispetto delle restrizioni anti Covid-19 e allo stesso tempo scongiurare possibili situazioni di degrado. Diverse le situazioni che hanno visto gli agenti del comandante Antonio Paolocci impegnati. L'altra sera alle 22, dopo una segnalazione, gli operatori della Locale sono giunti alla stazione ferroviaria di Piombino Dese. All'interno dei bagni è stato trovato su un giaciglio di fortuna uno straniero del Ghana. Portato negli uffici, è risultato già noto alle forze dell'ordine per reati legati agli stupefacenti. L'uomo è stato identificato e denunciato per immigrazione clandestina. A suo carico, infatti, sono emerse diverse ordinanze di espulsione. Essendo passate le 22 è stato anche sanzionato di 400 euro, perchè non ottemperante alle restrizioni imposte dal Governo. A Camposampiero due cittadini romeni sono stati sorpresi a bere alcolici nei giardini pubblici di via Cordenons, in violazione dell'ultima ordinanza della Regione contro la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica. Sanzionati entrambi con un verbale di 400 euro. Sempre a Camposampiero un giovane è stato fermato alla guida della sua auto poco prima di mezzanotte. L'automobilista ha dichiarato agli agenti di essere di rientro dalla casa della fidanzata dove si era addormentato. Anche per lui è scattata una multa di 400 euro in quanto gli spostamenti oltre le 22 sono vietati se non in caso di comprovata necessità. L'attività di controllo ha riguardato anche una decina di attività commerciali al fine di verificare il rispetto dei divieti di assembramento e delle chiusure prefestive per gli esercizi della media e grande distribuzione. Nonostante le diverse segnalazioni arrivate in Comando, dalle verifiche effettuate sul posto i locali sono tutti risultati in regola con le recenti disposizioni. La Polizia Locale della Federazione aveva già provveduto alla chiusura per 5 giorni di due esercizi pubblici, uno a Camposampiero ed uno a Villanova di Camposampiero. Altri due bar di Campodarsego sono stati sanzionati nell'ambito dei controlli speciali predisposti per contrastare l'emergenza Covid-19, perché trovati con le slot machine accese. In questo caso la sanzione è stata di 500 euro per ogni apparecchio trovato acceso. «Ogni giorno - ha detto Paolocci - le pattuglie controllano il territorio dei nostri 10 comuni con l'obiettivo di verificare l'idoneità degli spostamenti ed accertare il rispetto delle misure anti- Covid tra i cittadini e nelle attività commerciali e soprattutto ispezionare strade, piazze e spazi urbani per evitare possibili assembramenti. Gli interventi sono compiuti attraverso la collaborazione di tutte le forze di polizia presenti nel territorio». Stefano Scattolin, sindaco di Massanzago e presidente della Federazione: «Sono grato alla Polizia Locale per l'attività di controllo e vigilanza che continua senza sosta, pur con le tante difficoltà operative che in questi giorni non hanno risparmiato anche il comando. La professionalità e la competenza con cui operano gli agenti della Locale è garanzia di rispetto delle regole e della legge a tutela di tutti».

Cesare Arcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA